Chandra Gochar: महा नवमी पर कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश, मेष-मिथुन समेत इन 2 राशियों को मिलेगा धन और करियर में उछाल

Moon transit Cancer: चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर|फोटो सोर्स- Chatgpt
Chandra Gochar in Cancer: 27 मार्च 2026 को महा नवमी के खास अवसर पर चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहा है, जो इसका स्वगृही स्थान माना जाता है।चंद्रमा का यह गोचर भले ही अल्प समय के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव भावनाओं, रिश्तों और फैसलों पर साफ नजर आता है।त्योहार की सकारात्मक ऊर्जा और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति मिलकर कुछ राशियों के लिए खास अवसर लेकर आ सकती है।इस दौरान धन, करियर और बातचीत से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है।आइए जानते हैं इस गोचर का किन राशियों पर सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ेगा।
मेष राशि के लिए यह गोचर चौथे भाव में हो रहा है, जो घर, सुख-सुविधा और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान पारिवारिक मामलों में स्थिरता आएगी। लंबे समय से चल रही उलझनें धीरे-धीरे सुलझती नजर आएंगी।आर्थिक स्थिति में हल्का सुधार होगा, जिससे मन में संतोष बना रहेगा। कुछ जातक वाहन या संपत्ति खरीदने का विचार भी कर सकते हैं। साथ ही सामाजिक मान-सम्मान में भी धीरे-धीरे वृद्धि होगी।
मिथुन राशि के लिए चंद्रमा का यह गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, जो धन, बचत और परिवार से जुड़ा होता है। इस समय आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में अचानक अवसर मिल सकते हैं, जो आपके पक्ष में जाएंगे। पारिवारिक व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस समय सही संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपकी बातों का सीधा असर परिणामों पर पड़ेगा।
कर्क राशि के लिए यह गोचर सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहा है। इस दौरान आप खुद को अधिक संतुलित और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों को कोई अच्छा सौदा मिल सकता है। किस्मत साथ देगी, लेकिन सही समय पर निर्णय लेना जरूरी होगा।
कन्या राशि के लिए यह गोचर ग्यारहवें भाव में हो रहा है, जो लाभ और नेटवर्किंग का संकेत देता है। इस दौरान रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं।आर्थिक रूप से सुधार होगा और बचत बढ़ सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कार्य से जुड़े यात्रा योग भी बन रहे हैं, जो लाभकारी साबित होंगे। नए संपर्क आपके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
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