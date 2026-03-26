Chandra Gochar: महा नवमी पर कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश, मेष-मिथुन समेत इन 2 राशियों को मिलेगा धन और करियर में उछाल

Chandra Gochar in Cancer: 27 मार्च 2026 को महा नवमी के खास अवसर पर चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहा है, जो इसका स्वगृही स्थान माना जाता है।चंद्रमा का यह गोचर भले ही अल्प समय के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव भावनाओं, रिश्तों और फैसलों पर साफ नजर आता है।त्योहार की सकारात्मक ऊर्जा और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति मिलकर कुछ राशियों के लिए खास अवसर लेकर आ सकती है।इस दौरान धन, करियर और बातचीत से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है।आइए जानते हैं इस गोचर का किन राशियों पर सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ेगा।