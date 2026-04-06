Panchang 7 April : आज का पंचांग 7 अप्रैल 2026: शुभ मुहूर्त, राहुकाल, नक्षत्र और आज के विशेष योग

Aaj Ka Panchang 7 April 2026 : आज का पंचांग 7 अप्रैल 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Aaj Ka Panchang 7 April 2026 : 7 अप्रैल 2026, मंगलवार का यह विस्तृत पंचांग आपको दिनभर के शुभ-अशुभ समय, ग्रह-नक्षत्र की स्थिति और विशेष योगों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यदि आप किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं या यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो यह पंचांग आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इसमें राहुकाल, चौघड़िया, तिथि, नक्षत्र, योग, करण के साथ-साथ दिशा शूल और आज के विशेष पर्व एवं योगों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है।
|चौघड़िया प्रकार
|समय
|उपयोग / महत्व
|चर
|09:22 – 10:56
|सामान्य शुभ कार्यों के लिए ठीक
|लाभ
|10:56 – 12:29
|लाभकारी कार्यों के लिए उत्तम
|अमृत
|12:29 – 02:03
|अत्यंत शुभ, सभी कार्यों हेतु श्रेष्ठ
|शुभ
|03:35 – 05:07
|मांगलिक एवं शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त
दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 3.00 से 4.30 तक
तिथि – पंचमी तिथि दिन 4.35 तक होगी तदुपरान्त षष्ठी तिथि होगी ।
नक्षत्र – ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 5.54 तक होगा तदुपरान्त मूल नक्षत्र होगा ।
योग – व्यतिपात योग दिन 4.16 तक रहेगा तदुपरान्त वरियान योग रहेगा ।
करण – तैतिल करण दिन 4.35 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।
विशिष्ट योग – रवियोग व कुमारयोग अंतरात्रि 5-54 से प्रारम्भ,
व्रत / दिवस विशेष – व्यतिपात पुण्यं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, गुरु तेग बहादर जयती (प्रा. मत से), गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि,
चन्द्रमा – आज रात्रि 5.54 तक वृश्चिक राशि में होगा तदुपरान्त धनु राशि में प्रवेश होगा ।
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं। ये जिद्दी, उत्साही, स्पष्टवादी, परिश्रमी, ईमानदार, समझदार, ज्ञानी, साहसी, दृढ़संकल्प, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले व अपनी मेंहनत से कार्य करने वाले होते हैं। अपना निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इनको द्वा व्यवसाय, पुलिस, शोधकार्य, साधना, खनिज़ पदार्थों का व्यवसाय, खेती, पुरातत्त्व विज्ञान आदि कार्यों में सफलता मिलती है।
धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से व्यक्ति ज्ञानी व समझदार होता हैं परंतु गुस्सा जल्दी करते हैं। हैं। इनमें विवेक, शक्ति और पराक्रम होता हैं। सौम्य शांत, सरल स्वभाव, धार्मिक प्रकृति, उदार हृदय, परोपकारी, संवेदनशील, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त होते हैं।
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