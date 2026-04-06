Panchang 7 April : आज का पंचांग 7 अप्रैल 2026: शुभ मुहूर्त, राहुकाल, नक्षत्र और आज के विशेष योग

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 3.00 से 4.30 तक

तिथि – पंचमी तिथि दिन 4.35 तक होगी तदुपरान्त षष्ठी तिथि होगी ।

नक्षत्र – ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 5.54 तक होगा तदुपरान्त मूल नक्षत्र होगा ।

योग – व्यतिपात योग दिन 4.16 तक रहेगा तदुपरान्त वरियान योग रहेगा ।

करण – तैतिल करण दिन 4.35 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग व कुमारयोग अंतरात्रि 5-54 से प्रारम्भ,

व्रत / दिवस विशेष – व्यतिपात पुण्यं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, गुरु तेग बहादर जयती (प्रा. मत से), गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि,

चन्द्रमा – आज रात्रि 5.54 तक वृश्चिक राशि में होगा तदुपरान्त धनु राशि में प्रवेश होगा ।