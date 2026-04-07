Panchang 8 April : आज का पंचांग 8 अप्रैल 2026: शुभ चौघड़िया, राहु काल, नक्षत्र, दिशा शूल और राशिफल

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 12.00 से 1.30 तक

तिथि – षष्ठी तिथि रात्रि 7.02 तक होगी तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – मूल नक्षत्र सम्पूर्ण दिन रात्रि होगा ।

योग – वरियान योग सायं 5.10 तक रहेगा तदुपरान्त परिघ योग रहेगा ।

करण – वणिज करण रात्रि 7.02 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – यमघंट योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि, रवियोग संपूर्ण दिनरात्रि, कुमार योग सायं 7-02 तक,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 7-02 से प्रारम्भ. गंडमूल संपर्ण दिनरात्रि,

चन्द्रमा – आज संपर्ण दिनरात्रि धनु राशि में होगा ।