Ahoi Ashtami 2025: इन 3 राशियों पर मंडरा सकता है संकट, अहोई अष्टमी पर आडल-परिघ योग का होगा असर!

Ahoi Ashtami 2025 Rashifal: प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत खासतौर पर महिलाओं द्वारा अपने संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और सुखी जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी का यह व्रत निर्जला होता है, यानी सूर्योदय से लेकर शाम तक कुछ भी न खाने-पीने की कड़ी साधना करनी पड़ती है। शाम को जब तारों का दर्शन होता है, व्रती उन्हें अर्घ्य देते हैं और तब जाकर व्रत का पारण किया जाता है।