Guru Chandal Yog 2023: एक बार फिर यहां लोग झेलेंगे मौसम की मार, बेमौसम बारिश के आसार, आंधी-अंधड़, किसानों की बढ़ाएगा परेशानी

भोपालPublished: May 10, 2023 03:52:45 pm Submitted by: Sanjana Kumar

weather will be change again in India, Impact of guru chandal yog 2023, weather alert big change in weather of india: मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति 15 मई तक तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। उसके बाद गर्मी से कुछ राहत मिल पाएगी। वहीं यदि हम ज्योतिष की बात करें, तो फिलहाल ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि मौसम कभी भी अपने तेवर बदल सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल ने फिलहाल मौसम (weather alert: weather will be change again in India, Impact of guru chandal yog 2023, big change in weather of india) को अपने वश में कर रखा है।