Guru-Chandal yoga 2023: 15 मई के बाद असर दिखाएगा चांडाल योग, कई देशों में दिखेगी राजनीतिक उठा-पटक, भारत में भी बड़े बदलाव के संकेत

भोपालPublished: Apr 28, 2023 12:25:23 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Guru-Chandal yoga 2023 Impact on your zodiac sign, Indian and world: दरअसल वर्तमान में सूर्य और बुध की युति भी मेष राशि में बनी हुई है। जिससे बुधादित्य योग भी बना हुआ है। लेकिन जैसे ही सूर्य देव अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे, तो राहु और गुरु की युति से बना गुरु चांडाल योग ज्यादा प्रभावी होगा। सूर्य देव 15 मई को राशि में परिवर्तन करते हुए वृषभ संक्रांति के योग बनाएंगे। उसके बाद ही चांडाल योग प्रभावी होगा और देश-दुनिया में इसका असर दिखाई देगा। जानें आपकी राशि पर चांडाल योग दिखाएगा कैसा प्रभाव, वहीं देश-दुनिया में कैसी रहेंगे हालात...