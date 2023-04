Rahu-Ketu Gochar 2023: राहु-केतु की अशुभ छाया से इन राशियों की बढऩे वाली है मुश्किलें, रहें सतर्क वरना, झेलेंगे भारी नुकसान

भोपालPublished: Apr 26, 2023 12:41:20 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Rahu-Ketu Gochar 2023: Effects on your zodiac sign, Alert for these zodiac signs: ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा के मुताबिक दोनों ही छाया ग्रहों के प्रभाव से इन राशियों का जीवन मुसीबतों से घिर जाएगा। इसलिए राहु और केतु के गोचर की अवधि में इन राशियों को पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें किन राशियों को रहना होगा अलर्ट...