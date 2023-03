April 2023: अप्रैल में बन रहे हैं दो विनाशकारी योग, इन राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान, वरना बढ़ जाएंगी मुश्किलें

भोपालPublished: Mar 30, 2023 05:30:07 pm Submitted by: Sanjana Kumar

April 2023: Grah Gochar make two destructive yog in Mesh Rashi, affect on your zodiac sign: ऐसे में राहु और सूर्य की युति से ग्रहण योग (Grihan Yoga) भी बनेगा। अप्रैल माह में इन दोनों योगों के बनने से कुछ राशियों के लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा। यह समय इन राशियों के लोगों के लिए मुश्किलों से भरा समय होगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य पं. प्रदीप पांडे आपको बता रहे हैं किन राशियों को रहना होगा सतर्क...