Mahalakshmi Yog: परम एकादशी 2026 पर बनेगा महालक्ष्मी योग, इन 4 राशियों के लिए धन लाभ के योग

Mahalakshmi Yog On Param Ekadashi:परम एकादशी 2026 (Param Ekadashi 2026) इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास मानी जा रही है। चंद्रमा 11 जून की सुबह 8:17 बजे चंद्रमा मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से मंगल विराजमान हैं। मंगल और चंद्रमा की इस युति से महालक्ष्मी योग (Mahalakshmi Yog) का निर्माण होगा। ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार यह योग धन, करियर और व्यापार में विशेष लाभ देने वाला माना जाता है। खासतौर पर मेष, कर्क, सिंह और मीन राशि वालों को इस दौरान आर्थिक उन्नति और शुभ समाचार मिल सकते हैं।