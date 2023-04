April 2023: अप्रैल में बुध बदल रहें हैं अपनी चाल, इन बड़े ग्रहों का गोचर भी, इन राशियों को मिलेगी खुश खबरी

भोपालPublished: Apr 01, 2023 12:03:51 pm Submitted by: Sanjana Kumar

April 2023: Some Big Planets Transit in April, these zodiacs good get luck: भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा के मुताबिक ग्रहों के इस गोचर से अप्रैल माह कुछ राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। इन राशियों से जुड़े लोगों को जहां अप्रैल में आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं इनकी तरक्की, उन्नति भी मिलेगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें कौन-कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां, अप्रैल में जिन्हें मिलने वाली है खुशियां ही खुशियां....