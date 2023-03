Astro Tips: ये रत्न धारण करते ही शांत हो जाता है शनि का क्रोध, बरसना शुरू हो जाती है कृपा

भोपालPublished: Mar 13, 2023 12:00:36 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Wear These Gemstone to please Lord Shani: शनि के प्रकोप के कारण आप हर तरह से कंगाल हो सकते हैं। यह या तो सड़क पर ले आता है या फिर रंक से राजा बना देता है। पत्रिका.कॉम में रत्न ज्योतिषाचार्य संदीप सोनी आपको बता रहे हैं शनि (Gemstone releted with Lord Shani) के प्रकोप को कम करने या खत्म करने के लिए आप कौन से रत्न धारण कर सकते हैं? (Gemstone releted with Lord Shani)