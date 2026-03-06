Baba Vanga Prediction 2026: क्या इस साल शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? इजरायल-ईरान तनाव के बीच डर बढ़ा

Baba Vanga World War 3 prediction|फोटो सोर्स: Freepik
Baba Vanga Prediction 2026: दुनिया भर में इन दिनों बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। खासकर इजरायल और ईरान के बीच चल रहे टकराव ने कई देशों को सतर्क कर दिया है। इसी बीच बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने भविष्य में बड़े वैश्विक संघर्ष और भारी तबाही की चेतावनी दी थी, जिसे कुछ लोग तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से जोड़कर देख रहे हैं।ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में 2026 में दुनिया किसी बड़े युद्ध या परमाणु संघर्ष की ओर बढ़ रही है, या यह सिर्फ अटकलें और डर हैं।
इन दिनों इंटरनेट पर यह दावा किया जा रहा है कि बाबा वेंगा ने 2026 में बड़े वैश्विक संघर्ष या युद्ध की भविष्यवाणी की थी। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि शक्तिशाली देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे दुनिया में बड़ा टकराव हो सकता है।हालांकि इन दावों का कोई स्पष्ट या आधिकारिक स्रोत नहीं मिलता। बाबा वेंगा की तरफ से 2026 में परमाणु युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध की सीधी और स्पष्ट भविष्यवाणी का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
हाल के समय में Israel और Iran के बीच बढ़ते तनाव को कुछ लोग इन कथित भविष्यवाणियों से जोड़कर देख रहे हैं। इसके अलावा United States, Russia और China जैसे बड़े देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा को भी लोग संभावित खतरे के रूप में बताते हैं।लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं को किसी भविष्यवाणी से जोड़ना सिर्फ अटकलें हैं, जिनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
कई शोधकर्ताओं का कहना है कि बाबा वेंगा से जुड़ी ज्यादातर भविष्यवाणियां बहुत सामान्य और अस्पष्ट होती हैं। बाद में लोग उन्हें अलग-अलग घटनाओं से जोड़कर अपनी तरह से व्याख्या कर लेते हैं। इसलिए इन दावों को पूरी तरह सच मानना सही नहीं है।
