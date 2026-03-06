6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Baba Vanga Prediction 2026: क्या इस साल शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? इजरायल-ईरान तनाव के बीच डर बढ़ा

Baba Vanga Prediction 2026: इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2026 से जुड़ी भविष्यवाणियां फिर से चर्चा में आ गई हैं, जिन्हें लेकर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 06, 2026

World War 3 prediction, Israel-Iran conflict, Baba Vanga prophecy, global war fears,

Baba Vanga World War 3 prediction|फोटो सोर्स: Freepik

Baba Vanga Prediction 2026: दुनिया भर में इन दिनों बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। खासकर इजरायल और ईरान के बीच चल रहे टकराव ने कई देशों को सतर्क कर दिया है। इसी बीच बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने भविष्य में बड़े वैश्विक संघर्ष और भारी तबाही की चेतावनी दी थी, जिसे कुछ लोग तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से जोड़कर देख रहे हैं।ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में 2026 में दुनिया किसी बड़े युद्ध या परमाणु संघर्ष की ओर बढ़ रही है, या यह सिर्फ अटकलें और डर हैं।

2026 को लेकर क्या कहा जा रहा है?

इन दिनों इंटरनेट पर यह दावा किया जा रहा है कि बाबा वेंगा ने 2026 में बड़े वैश्विक संघर्ष या युद्ध की भविष्यवाणी की थी। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि शक्तिशाली देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे दुनिया में बड़ा टकराव हो सकता है।हालांकि इन दावों का कोई स्पष्ट या आधिकारिक स्रोत नहीं मिलता। बाबा वेंगा की तरफ से 2026 में परमाणु युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध की सीधी और स्पष्ट भविष्यवाणी का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

इजरायल-ईरान तनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है?

हाल के समय में Israel और Iran के बीच बढ़ते तनाव को कुछ लोग इन कथित भविष्यवाणियों से जोड़कर देख रहे हैं। इसके अलावा United States, Russia और China जैसे बड़े देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा को भी लोग संभावित खतरे के रूप में बताते हैं।लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं को किसी भविष्यवाणी से जोड़ना सिर्फ अटकलें हैं, जिनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

भविष्यवाणियां या सिर्फ अनुमान?

कई शोधकर्ताओं का कहना है कि बाबा वेंगा से जुड़ी ज्यादातर भविष्यवाणियां बहुत सामान्य और अस्पष्ट होती हैं। बाद में लोग उन्हें अलग-अलग घटनाओं से जोड़कर अपनी तरह से व्याख्या कर लेते हैं। इसलिए इन दावों को पूरी तरह सच मानना सही नहीं है।

ये भी पढ़ें

Baba Vanga 2026 Prediction: टेक छंटनी के बीच क्यों ट्रेंड कर रही है Baba Vanga की AI भविष्यवाणी?
धर्म/ज्योतिष
Artificial Intelligence and Jobs, Baba Vanga Future Predictions 2026,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 12:44 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Baba Vanga Prediction 2026: क्या इस साल शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? इजरायल-ईरान तनाव के बीच डर बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Rashifal 8 to 14 March 2026:  8 से 14 मार्च 2026 का साप्ताहिक राशिफल: शुक्र, गुरु और शनि का इन 4 राशियों पर बड़ा प्रभाव

Saptahik Rashifal 8 to 14 March
राशिफल

Panchang 7 March: आज का पंचांग 7 मार्च 2026 (शनिवार): चतुर्थी तिथि, चित्रा-स्वाती नक्षत्र, राहुकाल और शुभ चौघड़िया जानें

Aaj ka Panchang 7 March
धर्म/ज्योतिष

Sheetala Ashtami 2026: 11 मार्च को है शीतला अष्टमी, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

Sheetala Ashtami 2026, Sheetala Ashtami 11 March 2026, शीतला अष्टमी 2026,
धर्म और अध्यात्म

Garuda Purana Path: मृत्यु के बाद घर में क्यों पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण? जानें 13 दिन की परंपरा

Garuda Purana, गरुड़ पुराण, Hindu death rituals, soul journey after death,
धर्म और अध्यात्म

Sheetala Ashtami 2026: शीतला माता पूजा 2026: कब है शीतला सप्तमी और अष्टमी, जानें पूजा मुहूर्त और महत्व

Sheetala Ashtami 2026
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.