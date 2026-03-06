Baba Vanga Prediction 2026: क्या इस साल शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? इजरायल-ईरान तनाव के बीच डर बढ़ा

Baba Vanga Prediction 2026: दुनिया भर में इन दिनों बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। खासकर इजरायल और ईरान के बीच चल रहे टकराव ने कई देशों को सतर्क कर दिया है। इसी बीच बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने भविष्य में बड़े वैश्विक संघर्ष और भारी तबाही की चेतावनी दी थी, जिसे कुछ लोग तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से जोड़कर देख रहे हैं।ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में 2026 में दुनिया किसी बड़े युद्ध या परमाणु संघर्ष की ओर बढ़ रही है, या यह सिर्फ अटकलें और डर हैं।