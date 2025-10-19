Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Bhai Dooj: भाई दूज पर बन रहे हैं शुभ योग, जानिए किन राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ

Bhai Dooj Rashifal: भाई दूज का पर्व भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, और यह दिन ना सिर्फ स्नेह और समर्पण का होता है, बल्कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 19, 2025

bhai dooj, bhai dooj 2025 rashifal, october horoscope, chandra gochar, moon transit

Bhai Dooj zodiac predictions 2025|फोटो सोर्स –Freepik

Bhai Dooj Rashifal: भाई दूज का पर्व भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, और यह दिन ना सिर्फ स्नेह और समर्पण का होता है, बल्कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है। वर्ष 2025 में भाई दूज के दिन चंद्र गोचर और अन्य ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है।इस खास मौके पर कुछ राशियों को आर्थिक लाभ, पारिवारिक सुख और करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। ग्रहों की अनुकूलता के कारण भाग्य का साथ मिलेगा और अधूरे कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है।

वृषभ राशि


भाई दूज का पर्व वृषभ राशि के जातकों के लिए खास शुभ संकेत लेकर आया है। अगर घर में किसी बात को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ है, तो अब रिश्तों में फिर से मिठास घुलेगी। आपसी गलतफहमियां दूर होंगी और घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो जाएगा। नौकरीपेशा लोगों को भी इस समय लाभ मिलने के योग बन रहे हैं कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है या आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। बुजुर्गों की सेहत में सुधार दिखाई देगा, जिससे मानसिक संतुलन भी बेहतर होगा।

मिथुन राशि


मिथुन राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आएगा। पारिवारिक सदस्यों की तरफ से कोई सरप्राइज या बहुमूल्य उपहार मिलने की संभावना है। आपके और घरवालों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और आपसी समझ बढ़ेगी। साथ ही, प्रोफेशनल जीवन में भी अच्छे संकेत हैं नई कमाई के अवसर बन सकते हैं और पूर्व में किया गया निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

धनु राशि


इस बार भाई दूज का त्योहार धनु राशि वालों के लिए जीवनसाथी के साथ जुड़ी कोई सुखद खबर लेकर आ सकता है। शादीशुदा लोगों को अपने पार्टनर से कोई सकारात्मक या उत्साहवर्धक समाचार मिल सकता है। वहीं जो सिंगल हैं, वो किसी करीबी दोस्त के प्रति भावनात्मक रूप से आकृष्ट महसूस कर सकते हैं और उनके साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। आर्थिक रूप से भी यह समय राहत भरा रहेगा अटका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं और वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है।

मीन राशि


मीन राशि के लिए भाई दूज का समय घर में खुशियों की चहलकदमी का संकेत दे रहा है। यदि भाई-बहनों के साथ कोई मनमुटाव या दूरी थी, तो वह अब दूर हो सकती है। आपसी समझ और अपनापन फिर से पनपेगा। बुजुर्गों की सेहत में थोड़ा-बहुत सुधार नजर आ सकता है, जिससे घर का माहौल और भी सुकूनदायक बनेगा। साथ ही, नौकरीपेशा लोगों को धन संबंधित मामलों में संतुलन मिलेगा और त्योहार के इस मौसम में आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें

Diwali Wishes in Hindi​: रोशनी, रिश्ते और खुशियां – भेजिए दिल को छू जाने वाली दिवाली शुभकामनाएं
लाइफस्टाइल
Diwali SMS Messages,Diwali WhatsApp Status,Beautiful Diwali Greetings

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Oct 2025 04:53 pm

Published on:

19 Oct 2025 04:51 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Bhai Dooj: भाई दूज पर बन रहे हैं शुभ योग, जानिए किन राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल, 20 अक्टूबर 2025 : कन्या में चंद्रमा के संचार से दिवाली की अमावस्या पर बदल सकता हैं सभी 12 राशियों के भाग्य

Tarot Card Reading 20 October 2025
राशिफल

Vakri Grah 2025: नवंबर में वक्री होंगे बुध और गुरु! जानिए आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर

Vakri Grah 2025
धर्म/ज्योतिष

Chhoti Diwali 2025 Rashifal : गुरु-शनि की महाकृपा! इन 3 राशियों के लिए छोटी दिवाली से शुरू हो सकता है सफलता का सुनहरा दौर

Chhoti Diwali 2025 Rashifal
धर्म/ज्योतिष

Kali Mata Aarti: काली पूजा से जुड़े शुभ मंत्र और आरती, दिवाली में करें विशेष उपाय

Maa Kali Mantra, Kali Mantra, Three Akshari Kali Mantra, kali mata aarti,
धर्म और अध्यात्म

Adina Masjid or Adinath Mandir: अदीना मस्जिद या आदिनाथ मंदिर? यूसुफ पठान के पोस्ट से फिर सुर्खियों में मालदा की ऐतिहासिक धरोहर

Adina Masjid or Adinath Mandir
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.