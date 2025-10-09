Bhai Dooj 2025: जानिए भाईदूज की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

भाई दूज की पूजा सादगी में ही बड़ी होती है। सुबह स्नान कर साफ-सुथरे वस्त्र पहनें। बहनें एक थाली में पूजा की सामग्री सजाती हैं जिसमें रोली, चावल, मौली (कलावा), चंदन, नारियल, मिठाई, फूल और सुपारी होती है। साथ में एक दीपक भी जलाया जाता है।भाई को तिलक करते समय बहनें उसके सामने दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर बैठती हैं। तिलक के बाद आरती उतारी जाती है और मिठाई खिलाकर भाई की लंबी उम्र, सफलता और रक्षा की कामना की जाती है।नारियल का गोला भाई की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह भाई को दिया जाता है ताकि बुरी नजर, संकट और नकारात्मकता उससे दूर रहे।