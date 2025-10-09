Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

त्योहार

Bhai Dooj 2025: जानिए भाईदूज की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

Bhai Dooj 2025 Puja Vidhi: भाई दूज केवल एक रस्म नहीं, बल्कि वह दिन होता है जब भाई-बहन बचपन की यादें ताजा करते हैं और एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अक्सर भाई दूज की तिथि और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में भ्रम बना रहता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 09, 2025

Bhai Dooj 2025,Bhai Dooj 2025 Time,Bhai Dooj 2025 Date,

Bhai Dooj 2025 rituals and significance|फोटो सोर्स – Freepik

Bhai Dooj 2025 Date: भाई दूज का यह त्योहार प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए विशेष पूजा करती हैं। भाई दूज केवल एक रस्म नहीं, बल्कि वह दिन होता है जब भाई-बहन बचपन की यादें ताजा करते हैं और एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अक्सर भाई दूज की तिथि और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में भ्रम बना रहता है। ऐसे में नीचे स्पष्ट रूप से भाई दूज 2025 की तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि दी गई है।

भाई दूज का धार्मिक और पौराणिक महत्व

दीपावली के ठीक दो दिन बाद मनाया जाने वाला भाई दूज भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व है। भाई दूज केवल एक पारिवारिक परंपरा ही नहीं, बल्कि इसका धार्मिक आधार भी बहुत गहरा है। माना जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुनाजी के निमंत्रण पर उनके घर गए थे। यमुनाजी ने उन्हें तिलक कर आदरपूर्वक भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने आशीर्वाद दिया कि जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक कर आदरपूर्वक भोजन कराएगी, उसके भाई की आयु लंबी होगी और उनके जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।इसके बाद से यह परंपरा शुरू हुई जो आज तक पूरे भारत में हर्षोल्लास से निभाई जाती है।

भाई दूज 2025 शुभ मुहूर्त(Bhai Dooj 2025 Date And Time)


द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर रात 8:16 बजे से शुरू होकर 23 अक्टूबर रात 10:46 बजे तक रहेगी। इसलिए भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तिलक का शुभ समय दोपहर 1:13 बजे से 3:28 बजे तक रहेगा।

देशभर में भाई दूज के विभिन्न नाम

भारत की सांस्कृतिक विविधता भाई दूज जैसे त्योहार में भी झलकती है। बंगाल में इसे भाई फोटा, महाराष्ट्र और गोवा में भाऊ बीज, जबकि नेपाल में भाई तिहार कहा जाता है। नाम और परंपराएं भले ही अलग हों, लेकिन इस पर्व की मूल भावना भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा की होती है।

पूजन विधि और सामग्री

भाई दूज की पूजा सादगी में ही बड़ी होती है। सुबह स्नान कर साफ-सुथरे वस्त्र पहनें। बहनें एक थाली में पूजा की सामग्री सजाती हैं जिसमें रोली, चावल, मौली (कलावा), चंदन, नारियल, मिठाई, फूल और सुपारी होती है। साथ में एक दीपक भी जलाया जाता है।भाई को तिलक करते समय बहनें उसके सामने दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर बैठती हैं। तिलक के बाद आरती उतारी जाती है और मिठाई खिलाकर भाई की लंबी उम्र, सफलता और रक्षा की कामना की जाती है।नारियल का गोला भाई की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह भाई को दिया जाता है ताकि बुरी नजर, संकट और नकारात्मकता उससे दूर रहे।

ये भी पढ़ें

Kartik Maas 2025 Vrat List : दिवाली, करवा चौथ ही नहीं, कार्तिक महीने में पड़ रहे हैं इतने सारे हिंदू पर्व, देखिए लिस्ट
त्योहार
Kartik month 2025 festival calendar,Kartik Maas Vrat List 2025,October 2025 Vrat Tyohar List,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 12:51 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Festivals / Bhai Dooj 2025: जानिए भाईदूज की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

बड़ी खबरें

View All

त्योहार

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Karwa Chauth 2025 Yog: 200 साल बाद करवा चौथ पर दुर्लभ योग, सुहागिनों को अखंड सौभाग्य, करियर में तरक्की के संकेत

karwa chauth 2025 date, karwa chauth 2025 shubh muhurt, karwa chauth 2025 puja
धर्म/ज्योतिष

Diwali 2025: दिवाली पर ये उपाय बन सकते हैं आपके आर्थिक संकट का समाधान

diwali, 2025 diwali, diwali significance, diwali vastu tips,
त्योहार

Diwali 2025: वृषभ, कुंभ और सिंह लग्न में करें मां लक्ष्मी का पूजन, दिवाली पर घर में आ सकती हैं सुख, शांति और समृद्धि

worship Goddess Lakshmi and Kubera, Diwali 2025, diwali 2025 date,
त्योहार

Kartik Maas 2025 Vrat List : दिवाली, करवा चौथ ही नहीं, कार्तिक महीने में पड़ रहे हैं इतने सारे हिंदू पर्व, देखिए लिस्ट

Kartik month 2025 festival calendar,Kartik Maas Vrat List 2025,October 2025 Vrat Tyohar List,
त्योहार

माता के जयकारे गूंजे, पूर्वांचल विकास समिति ने किया शस्त्र पूजन

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.