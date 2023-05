वैशाख पूर्णिमा के दिन घर जरूर लाएं ये चीजें, हर काम होगा सुफल, खुशियो में लग जाएंगे चार चांद

भोपालPublished: May 04, 2023 12:20:04 pm Submitted by: Sanjana Kumar

buddh/vaishakh purnima 2023 bring this on this day to get good luck:वहीं बौद्ध धर्म के फॉलाअर्स के लिए बुद्ध पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन यदि कुछ चीजें घर में लाई जाएं, तो ये आपका सौभाग्य जगाने वाली साबित हो सकती हैं। वास्तु शास्त्र में भी इन चीजों का घर में होना तरक्की देने वाला और आर्थिक समस्याएं दूर करने वाला माना जाता है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें कौन सी हैं वे सौभाग्यशाली चीजें...