Budh Ast: आज बुध के अस्त होने से इन 3 राशियों को मिलने जा रहा है लाभ ही लाभ, सुधर जाएगी आर्थिक स्थिति

भोपालPublished: Apr 24, 2023 12:12:18 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Budh Ast: These zodiac sign will get good luck and prosperity: इसका भी सभी 12 राशियों पर शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राशि चक्र की 3 राशियां ऐसी हैं, जो बुध के अस्त होने का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा आपको बता रहे हैं, किन राशियों पर आज से बरसेगी ग्रहों के राजकुमार बुध देव की मेहरबानी...