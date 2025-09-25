Budh Gochar 2025: अक्टूबर में बुध का गोचर बदल देगा आपकी किस्मत! इन राशियों को होगा फायदा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब भी कोई ग्रह अपनी चाल बदलता है, तो उसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। यह बुद्धि, तर्क, वाणी और ज्ञान के कारक हैं। इसके साथ ही व्यापार और करियर में सफलता दिलाने में भी बुध का खास योगदान रहता है। बुध बाकी ग्रहों के मुकाबले जल्दी-जल्दी गोचर करते हैं और इसलिए इनका प्रभाव भी तुरंत महसूस होने लगता है। आइए जानते हैं कि 3 अक्टूबर को होने वाले इस गोचर से किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है।