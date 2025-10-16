Budh Gochar 2025: दिवाली के बाद बुध का गोचर, जानिए किन राशियों के लिए लाभकारी

वृश्चिक एक जल तत्व प्रधान राशि है, जो गहराई और रहस्य से जुड़ी होती है। जब बुध इस राशि में प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति की सोच अधिक गहरी और विश्लेषणात्मक हो जाती है। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा जो किसी नए व्यापार, निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय की योजना बना रहे हैं। बुद्धिमत्ता और रणनीति के बल पर लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होंगे।