Budh Gochar 2025: दिवाली के बाद बुध का गोचर, जानिए किन राशियों के लिए लाभकारी

Budh Gochar 2025
Budh Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध ग्रह को ‘ग्रहों का राजकुमार’ कहा गया है। यह बुद्धि, वाणी, संचार और व्यापार का प्रतीक ग्रह है। जब बुध अपनी स्थिति या राशि बदलते हैं, तो इसका असर हर व्यक्ति के सोचने के तरीके, बातचीत की शैली और निर्णय लेने की क्षमता पर दिखाई देता है। यही कारण है कि बुध का गोचर या राशि परिवर्तन हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है।
इस समय बुध तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तुला एक संतुलित और विचारशील राशि है, इसलिए इस दौरान लोगों के स्वभाव में स्थिरता और शांति बनी रहती है। लेकिन अब जल्द ही बुध तुला से निकलकर एक नई राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे कई लोगों के जीवन में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
द्रिक पंचांग के अनुसार, 24 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को बुध तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन दोपहर 12 बजकर 39 मिनट पर होगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो ऊर्जा, साहस और उत्साह के प्रतीक माने जाते हैं। मंगल और बुध का यह संयोग जीवन में जोश और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।
वृश्चिक एक जल तत्व प्रधान राशि है, जो गहराई और रहस्य से जुड़ी होती है। जब बुध इस राशि में प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति की सोच अधिक गहरी और विश्लेषणात्मक हो जाती है। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा जो किसी नए व्यापार, निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय की योजना बना रहे हैं। बुद्धिमत्ता और रणनीति के बल पर लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होंगे।
बुध के इस परिवर्तन से वृष, कन्या और मकर राशि के जातकों पर विशेष कृपा बरसेगी।
वृष राशि: धन लाभ और निवेश में सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
कन्या राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
मकर राशि: करियर में नए अवसर और तरक्की के योग बनेंगे। उच्च पद प्राप्त हो सकता है।
कुल मिलाकर, दीवाली के बाद बुध का यह गोचर भाग्य को चमकाने वाला साबित होगा। जिन पर बुध की कृपा रहेगी, उन्हें धन, सफलता और सम्मान की प्राप्ति होगी। यह समय निर्णय क्षमता और व्यवहारिक समझ को मजबूत करने का है। इसलिए इसे सही दिशा में उपयोग करने वाले जातकों की किस्मत नई ऊंचाइयां छू सकती है।
