New Year 2026: “1 जनवरी वाला नया साल नकली, असली नववर्ष इस दिन”

Hindu Nav Varsh 2026 Date: आज जब दुनिया 1 जनवरी के स्वागत में आतिशबाजी और पार्टियां कर रही है, तब देश का बड़ा वर्ग अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर वैचारिक मंथन कर रहा है। युवाओं और हिंदु समुदाय के बीच ये सवाल गूंज रहा है कि, क्या वाकई 1 जनवरी हमारा नववर्ष है? या हम महज एक थोपी गई परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? इसी सवाल पर पूर्व मिस इंडिया और वर्तमान में सनातन धर्म की प्रचारक इशिका तनेजा ने अपनी बात रखी है। उनका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब शेयर किया जा रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है।