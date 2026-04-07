Budh Grah Ke Upay: बुद्धि, तर्क और संवाद के कारक बुध को ऐसे करें मजबूत, चमक उठेगा कारोबार

Budh ko majboot kaise kare|Freepik
Budh Grah Ke Upay: बुध ग्रह को ज्योतिष में बुद्धि, तर्क शक्ति और संवाद का कारक माना जाता है, जिसका सीधा असर व्यक्ति के करियर और व्यापार पर पड़ता है। जब कुंडली में बुध मजबूत होता है, तो व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर बनती है। वहीं कमजोर बुध के कारण व्यापार में रुकावटें, भ्रम और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बुध देव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए कुछ आसान ज्योतिष उपाय बेहद प्रभावी माने जाते हैं। इन उपायों को अपनाकर न केवल आपकी बुद्धि और संवाद क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कारोबार में भी तेजी से तरक्की देखने को मिलेगी।
बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार का व्रत रखना बेहद लाभकारी माना जाता है। लगातार 27 बुधवार तक व्रत रखने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से बुध का प्रभाव और भी शुभ हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और उनकी आराधना करें।
तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। रोजाना (रविवार और एकादशी को छोड़कर) तुलसी में जल चढ़ाएं। बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन करना भी लाभकारी माना गया है। इससे मानसिक शांति और निर्णय क्षमता बेहतर होती है।
बुध को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे हरी मूंग, हरी सब्जियां या कपड़े। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों की मदद करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।
पन्ना बुध ग्रह का रत्न है, जो बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक माना जाता है। हालांकि इसे पहनने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह जरूर लें, ताकि सही परिणाम मिल सकें।
बुध के मंत्रों का नियमित जप करने से मन शांत होता है और बुद्धि तेज होती है।
“ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः” का रोज जप विशेष फलदायी माना गया है।
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