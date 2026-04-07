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धर्म/ज्योतिष

Budh Grah Ke Upay: बुद्धि, तर्क और संवाद के कारक बुध को ऐसे करें मजबूत, चमक उठेगा कारोबार

Budh Dosh ke Upay: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्कशक्ति और संवाद का कारक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होता है, वे तेज दिमाग, स्पष्ट सोच और प्रभावशाली बोलने की कला रखते हैं। ऐसे में कुछ आसान और नियमित उपाय अपनाकर बुध को मजबूत किया जा सकता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 07, 2026

budh grah ke upay, budh ko majboot kaise kare, mercury remedies

Budh ko majboot kaise kare|Freepik

Budh Grah Ke Upay: बुध ग्रह को ज्योतिष में बुद्धि, तर्क शक्ति और संवाद का कारक माना जाता है, जिसका सीधा असर व्यक्ति के करियर और व्यापार पर पड़ता है। जब कुंडली में बुध मजबूत होता है, तो व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर बनती है। वहीं कमजोर बुध के कारण व्यापार में रुकावटें, भ्रम और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बुध देव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए कुछ आसान ज्योतिष उपाय बेहद प्रभावी माने जाते हैं। इन उपायों को अपनाकर न केवल आपकी बुद्धि और संवाद क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कारोबार में भी तेजी से तरक्की देखने को मिलेगी।

Budh Grah ko Strong Kaise Kare: बुधवार व्रत और पूजा का महत्व

बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार का व्रत रखना बेहद लाभकारी माना जाता है। लगातार 27 बुधवार तक व्रत रखने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से बुध का प्रभाव और भी शुभ हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और उनकी आराधना करें।

तुलसी के उपाय से मिलेगा लाभ

तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। रोजाना (रविवार और एकादशी को छोड़कर) तुलसी में जल चढ़ाएं। बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन करना भी लाभकारी माना गया है। इससे मानसिक शांति और निर्णय क्षमता बेहतर होती है।

दान-पुण्य से बढ़ेगा शुभ प्रभाव

बुध को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे हरी मूंग, हरी सब्जियां या कपड़े। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों की मदद करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

रत्न धारण में रखें सावधानी

पन्ना बुध ग्रह का रत्न है, जो बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक माना जाता है। हालांकि इसे पहनने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह जरूर लें, ताकि सही परिणाम मिल सकें।

मंत्र जाप से मिलेगा मानसिक बल

बुध के मंत्रों का नियमित जप करने से मन शांत होता है और बुद्धि तेज होती है।
“ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः” का रोज जप विशेष फलदायी माना गया है।

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Published on:

07 Apr 2026 04:31 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Grah Ke Upay: बुद्धि, तर्क और संवाद के कारक बुध को ऐसे करें मजबूत, चमक उठेगा कारोबार

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