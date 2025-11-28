Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Budh Margi 2025: 29 नवंबर से बुध चलेंगे सीधी चाल, इन राशियों की खुलेगी किस्मत

Budh Margi 2025: 29 नवंबर को बुध ग्रह तुला राशि में मार्गी होने वाले हैं। इनकी सीधी चाल बहुत सारे राशि वालों को मालामाल कर सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Nov 28, 2025

Budh Margi 2025

istock

Budh Margi 2025: नवंबर के महीने में बुध ग्रह अपनी चाल सीधी करने वाले हैं। बुध के मार्गी होने से कुछ राशियों को बहुत ही फायदा होने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बुध मार्गी से किन राशियों की किस्मत चमक सकती है।

Budh Margi 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि और व्यापार का कारक माना गया है। बुध देव को ग्रहों का राजकुमार भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। वो लोग तर्क और संवाद करने में बहुत ही माहिर होते हैं। नवंबर के महीने में बुध ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं। वर्तमान समय में बुध देव तुला राशि मं वक्री चाल चल रहे हैं। वहीं 29 नवंबर 2025 को बुध तुला राशि में मार्गी होंगे। बुध के मार्गी होने का असर सारी राशियों पर होने वाला है। कुछ राशि वालों को बुध की सीधी चाल से फायदा होगा तो वहीं कुछ राशि वालों को इससे नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि बुध मार्गी से किन राशि वालों को लाभ मिल सकता है।

इन राशि वालों को होगा लाभ

वृषभ राशि
बुध के मार्गी होने से वृषभ राशि वालों को बहुत ही फायदा होने वाला है। इस समय में इस राशि के जातक को आर्थिक लाभ मिल सकता है। वहीं जो लोग कारोबार में लगे हुए हैं। उनको कारोबार में बहुत ही फायदा मिलेगा। जिन लोगों का कोई भी काम रुका हुआ है वो पूरा हो सकता है। जिन लोगों की सेहत खराब चल रही है, उन लोगों की सेहत में सुधार हो सकता है।

मिथुन राशि
मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध ग्रह माने जाते हैं। बुध के तुला राशि में मार्गी होने से मिथुन राशि वालों को भरपूर लाभ मिल सकता है। यदि इस समय में आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं उसमें आप को सफलता मिल सकती है। वहीं कार्यस्थल पर भी आपकी तारीफ हो सकती है। बिजनेस में भी मनचाहा मुनाफा मिल सकता है। किसी नये काम को सीखने के लिए अच्छा मौका है।

कन्या राशि
बुध का मार्गी होना कन्या राशि के जातक के लिए लाभदायक होगा। जो भी कोई रुका हुआ काम है वो पूरे हो सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को मेहनत का फल मिलेगा। इसी के साथ जिनकी विवाह की बात चल रही है उनकी शादी भी पक्की हो सकती है। सेहत में सुधार होगा और तरक्की के नये रास्ते खुल सकते हैं।

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए बुध मार्गी बहुत कुछ नया लेकर आ सकता है। इस समय में आप नये काम में अधिक से अधिक समय लगाएंगे। इसके साथ आप अपने सारे रुके हुए काम पूरे करेंगे। अगर आप किसी नये बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आपके के लिए सबसे शुभ साबित होने वाला है। वैवाहिक जीवन भी आपका इस दौरान खुशहाली से बीतेगा।

ये भी पढ़ें

Masik Tarot Rashifal December 2025 : टैरो मासिक राशिफल : 6 राशियों की बदल सकती है किस्मत, मिलेगा प्यार और पैसा
राशिफल
Masik Tarot Rashifal December 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Nov 2025 04:16 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Margi 2025: 29 नवंबर से बुध चलेंगे सीधी चाल, इन राशियों की खुलेगी किस्मत

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Paush Month Starting Date 2025: कब से शुरू होगा पौष मास, जानिए इसका महत्व और नियम

पौष मास डेट 2025
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal, 29 November 2025 : शनिवार राशिफल : शनि देव की कृपा, इन 4 राशियों का भाग्य चमक सकता है, मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Aaj Ka Rashifal 29 November 2025
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 29 नवंबर 2025 : शनिदेव की कृपा से आज मेष, वृषभ और मिथुन को मिल सकता है करियर और धन लाभ

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 November 2025
राशिफल

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी पर भूलकर भी ना करें तुलसी से जुड़ी ये गलतियां, बन जाएंगे पाप के भागीदार

Mokshada Ekadashi 2025
धर्म और अध्यात्म

Panchak Mrityu Dosh : धर्मेंद्र की मृत्यु के समय चल रहा था ‘मृत्यु पंचक’, जानें- क्या होता है यह अशुभ काल और क्यों परिवार को है डर?

Dharmendra died, Panchak Mrityu Dosh
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.