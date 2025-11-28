Budh Margi 2025: 29 नवंबर से बुध चलेंगे सीधी चाल, इन राशियों की खुलेगी किस्मत

Budh Margi 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि और व्यापार का कारक माना गया है। बुध देव को ग्रहों का राजकुमार भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। वो लोग तर्क और संवाद करने में बहुत ही माहिर होते हैं। नवंबर के महीने में बुध ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं। वर्तमान समय में बुध देव तुला राशि मं वक्री चाल चल रहे हैं। वहीं 29 नवंबर 2025 को बुध तुला राशि में मार्गी होंगे। बुध के मार्गी होने का असर सारी राशियों पर होने वाला है। कुछ राशि वालों को बुध की सीधी चाल से फायदा होगा तो वहीं कुछ राशि वालों को इससे नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि बुध मार्गी से किन राशि वालों को लाभ मिल सकता है।