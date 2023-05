Budh Uday 2023: आज बुध का उदय इन राशियों के लिए ला रहा खुशियां, बुलंदियों पर होंगे इनकी किस्मत के सितारे

भोपालPublished: May 10, 2023 10:41:18 am Submitted by: Sanjana Kumar

mercury the giver of business is going to rise the fate of these zodiac signs will change: फिलहाल ग्रहों के राजकुमार बुध मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। वे 10 मई बुधवार यानी आज मेष राशि में ही उदय होने जा रहे हैं। इस राशि में फिलहाल चतुर्ग्रही योग बना हुआ है।