Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Chandra Grahan 2025: इन 3 राशियों की अचानक पलटेगी किस्मत, पूरी होंगी मनचाही इच्छाएं

Chandra Grahan 2025: 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहण लगेगा। यह खग्रास चंद्रग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। जानें सूतक काल, समय, और किन 3 राशियों की किस्मत इस ग्रहण के बाद चमकेगी।

भारत

Dimple Yadav

Sep 04, 2025

Chandra Grahan 2025
Chandra Grahan 2025 (photo-chatgtp)

Chandra Grahan 2025: सितंबर महीने का दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहण बेहद खास होने वाला है। यह चंद्रग्रहण पूरे देश में एक ही समय पर दिखाई देगा। इस बार के ग्रहण की शुरुआत और मोक्ष काल सभी जगह एक समान रहेंगे। साथ ही, इसी दिन से पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है।

कब और कहां दिखाई देगा ग्रहण

हिंदू पंचांग के अनुसार, 7 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर सुभाष पांडेय के मुताबिक, ग्रहण की शुरुआत रात 9 बजकर 57 मिनट पर होगी। इसका मध्यकाल 11 बजकर 41 मिनट पर रहेगा और मोक्ष यानी समाप्ति 1 बजकर 27 मिनट पर होगी। कुल मिलाकर यह ग्रहण करीब साढ़े तीन घंटे तक चलेगा और पूरे देश में खग्रास चंद्रग्रहण के रूप में नजर आएगा।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal, 4 September 2025 : 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार, जानिए भाग्य, प्रेम, करियर और स्वास्थ्य का पूरा हाल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal, 4 September 2025

सूतक काल का समय

ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाती है। इस बार सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से प्रारंभ होगा और पूरे ग्रहण काल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शास्त्रों के अनुसार देव-प्रतिमाओं का स्पर्श, पूजा-पाठ और हवन जैसे कार्य वर्जित माने गए हैं। हालांकि, जप और ध्यान करना इस समय कई गुना फलदायी होता है।

सभी 12 राशियों पर पड़ेगा असर

चंद्रग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखा जाएगा। खास बात यह है कि यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है और शनि की राशि में घटित हो रहा है। ऐसे में हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि, इस ग्रहण से तीन राशियों की किस्मत चमकने वाली है और उनके रुके हुए काम बनने लगेंगे।

किन राशियों की खुलेगी किस्मत

कन्या राशि: ग्रहण के बाद कन्या राशि के जातकों को करियर में सफलता मिलेगी। लव लाइफ में भी खुशहाली आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मकर राशि: इस राशि वालों की अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और नया काम शुरू करने के अवसर मिलेंगे। पुराना अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है।

धनु राशि: धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। लव लाइफ में पुराने झगड़े खत्म होंगे और नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग हैं।

ये भी पढ़ें

Chandra Grahan 2025: भाद्रपद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से दान शुभ फल देते हैं? राशियों के अनुसार मार्गदर्शन
राशिफल
Chandra Grahan 2025,purnima par kya daan,Bhadrapada Purnima ,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

Published on:

04 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Chandra Grahan 2025: इन 3 राशियों की अचानक पलटेगी किस्मत, पूरी होंगी मनचाही इच्छाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट