Chandra Grahan 2025: इन 3 राशियों की अचानक पलटेगी किस्मत, पूरी होंगी मनचाही इच्छाएं

हिंदू पंचांग के अनुसार, 7 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर सुभाष पांडेय के मुताबिक, ग्रहण की शुरुआत रात 9 बजकर 57 मिनट पर होगी। इसका मध्यकाल 11 बजकर 41 मिनट पर रहेगा और मोक्ष यानी समाप्ति 1 बजकर 27 मिनट पर होगी। कुल मिलाकर यह ग्रहण करीब साढ़े तीन घंटे तक चलेगा और पूरे देश में खग्रास चंद्रग्रहण के रूप में नजर आएगा।