Chandra Grahan 2025: इन 3 राशियों की अचानक पलटेगी किस्मत, पूरी होंगी मनचाही इच्छाएं

Chandra Grahan 2025: सितंबर महीने का दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहण बेहद खास होने वाला है। यह चंद्रग्रहण पूरे देश में एक ही समय पर दिखाई देगा। इस बार के ग्रहण की शुरुआत और मोक्ष काल सभी जगह एक समान रहेंगे। साथ ही, इसी दिन से पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है।
हिंदू पंचांग के अनुसार, 7 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर सुभाष पांडेय के मुताबिक, ग्रहण की शुरुआत रात 9 बजकर 57 मिनट पर होगी। इसका मध्यकाल 11 बजकर 41 मिनट पर रहेगा और मोक्ष यानी समाप्ति 1 बजकर 27 मिनट पर होगी। कुल मिलाकर यह ग्रहण करीब साढ़े तीन घंटे तक चलेगा और पूरे देश में खग्रास चंद्रग्रहण के रूप में नजर आएगा।
ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाती है। इस बार सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से प्रारंभ होगा और पूरे ग्रहण काल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शास्त्रों के अनुसार देव-प्रतिमाओं का स्पर्श, पूजा-पाठ और हवन जैसे कार्य वर्जित माने गए हैं। हालांकि, जप और ध्यान करना इस समय कई गुना फलदायी होता है।
चंद्रग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखा जाएगा। खास बात यह है कि यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है और शनि की राशि में घटित हो रहा है। ऐसे में हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि, इस ग्रहण से तीन राशियों की किस्मत चमकने वाली है और उनके रुके हुए काम बनने लगेंगे।
कन्या राशि: ग्रहण के बाद कन्या राशि के जातकों को करियर में सफलता मिलेगी। लव लाइफ में भी खुशहाली आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
मकर राशि: इस राशि वालों की अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और नया काम शुरू करने के अवसर मिलेंगे। पुराना अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है।
धनु राशि: धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। लव लाइफ में पुराने झगड़े खत्म होंगे और नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग हैं।