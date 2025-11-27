December Grah Gochar 2025 : दिसंबर के महीने में ये ग्रह बदलेंगे अपनी चाल, इन राशि वालों को कर सकते हैं मालामाल

December Rashi Parivartan : दिसंबर के महीने में गुरु ग्रह अपनी चाल को वक्री करते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 7 दिसंबर को मंगल ग्रह धनु राशि में गोचर कर सकते हैं। 16 दिसंबर को सूर्य ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही शुक्र ग्रह 20 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। दिसंबर में धनु राशि में चतुग्रही योग बनने वाला है। इस योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ होगा। आइए जानते हैं कि किन राशि के लिए ये शुभ होगा।