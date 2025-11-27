Kundli Matching for Marriage : विवाह मैचिंग के लिए देखें कुंडली के 5 सबसे बड़े फैक्टर, तभी बनेगी परफेक्ट जोड़ी

Kundli Matching for Marriage : कपल्स के रिश्ते को असल में ग्रहों की आपसी केमिस्ट्री तय करती है कभी सब कुछ शुभ तरीके से चलता है, तो कभी मुश्किलें आती हैं। ज्योतिष हमेशा से रिश्तों और कम्पैटिबिलिटी को समझने का एक तरीका रहा है, चाहे बात राशियों की हो या ग्रहों की पॉजिशन की। शादी के लिए सही मैच ढूंढने में ये सब चीजें काफी मदद कर सकती हैं। आइए , जानते हैं एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से शादी के लिए सही मैच कैसे बनता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए