आज का राशिफल 26 नवंबर 2025 : गणेश जी की कृपा से मेष, कर्क, धनु, कुंभ और मीन के लिए क्या है खास? जानें शुभ रंग और अंक

Aaj Ka Rashifal 26 November 2025 : 26 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है और उनकी कृपा से कुछ राशियों के सौभाग्य में बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस शुभ तिथि पर श्रावण नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो कई कार्यों में सफलता और उन्नति के योग बना रहा है। चंद्रमा का संचरण मकर राशि में होगा। भले ही आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा, लेकिन आपको राहुकाल (दोपहर 12:04 − 13:23 मिनट) का ध्यान रखते हुए शुभ कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से संपूर्ण राशिफल।