राशिफल

आज का राशिफल 26 नवंबर 2025 : गणेश जी की कृपा से मेष, कर्क, धनु, कुंभ और मीन के लिए क्या है खास? जानें शुभ रंग और अंक

Today Horoscope 26 November 2025 : 26 नवंबर 2025 का राशिफल: मार्गशीर्ष माह, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। गणेश जी की कृपा से आज मेष, कर्क, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। जानें अपनी राशि का हाल, शुभ रंग, शुभ अंक और क्या करें, क्या न करें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Nov 25, 2025

Aaj Ka Rashifal 26 November 2025

Aaj Ka Rashifal 26 November 2025 : बुधवार, 26 नवंबर 2025 का राशिफल: गणेश जी की कृपा और शुभ संयोग (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 26 November 2025 : 26 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है और उनकी कृपा से कुछ राशियों के सौभाग्य में बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस शुभ तिथि पर श्रावण नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो कई कार्यों में सफलता और उन्नति के योग बना रहा है। चंद्रमा का संचरण मकर राशि में होगा। भले ही आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा, लेकिन आपको राहुकाल (दोपहर 12:04 − 13:23 मिनट) का ध्यान रखते हुए शुभ कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से संपूर्ण राशिफल

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Rashifal Mesh​)

लगातार परिश्रम से जुड़े रहने का दिन है। कार्यों के परिणाम स्वरुप धन और प्रतिष्ठा दोनों मिलेंगे। किसी बात पर जिद और कठोरता से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तकनीकी और उससे जुड़े लोगों से मदद मिलेगी।
शुभ रंग - लाईट ब्ल्यू
शुभ अंक - 4

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishabh)

राजनीति और प्रशासनिक प्रभाव में वृद्धि की संभावना है। प्रयासों में निरंतरता रखनी होगी। कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को नए अनुबंध मिल सकते हैं। निर्णयों पर दया और करुणा हावी रह सकती है।
शुभ रंग - रेड कलर
शुभ अंक - 1

आज का मिथुन राशिफल (Today Horoscope Mithun)

अनुसंधान के कार्य में रुचि बढ़ेगी। नई परिस्थितियों से तालमेल बैठना होगा। नीतिगत निर्णय सूझबूझ और गुरुजनों के सहयोग से लेना उचित रहेगा। मित्रों से तालमेल बिठाने में समस्या का अनुभव करेंगे।
शुभ रंग - लाईट ग्रीन
शुभ अंक - 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark)

पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। दूसरों की मदद करके आत्म संतुष्टि मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में नए अनुभव मिलेंगे। जीवन में कुछ विशिष्ट उपलब्धि मिलने की संभावना है।
शुभ रंग - गोल्डन कलर
शुभ अंक - 9

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Rashifal Singh)

किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों को प्रारंभिक सफलता मिल सकती है। रिश्तो में धैर्य और त्याग की आवश्यकता रहेगी। भूमि और भवन संबंधी मामले सुलझेंगे। प्रिय जनों का सानिध्य मिलेगा।
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 8

आज का कन्या राशिफल (Today Horoscope Kanya)

भावनात्मक संबंधों में दिशाहीनता की स्थिति बन सकती है। मथुराता लौटाने के लिए एक तरफा प्रयास करने होंगे। आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा जिसके कारण मन निश्चिन्त रह सकता है। शिक्षा में एकाग्रता बढ़ानी होगी।
शुभ रंग - ऑफ व्हाईट
शुभ अंक - 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Rashifal Tula)

मित्रों के कार्यों से निराशा अनुभव कर सकते हैं पर संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों पर कार्य करने के अवसर मिलेंगे। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
शुभ रंग - ब्ल्यू कलर
शुभ अंक - 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Today Horoscope Vrischik)

कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। विभिन्न प्रकार के कार्यों के परिणाम एक साथ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए लोगों से मुलाकात किसी खास उद्देश्य या योजना पर आगे बढ़ने के अवसरों में बदल सकती है।
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 2

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu)

सार्वजनिक कार्यों से जुड़ाव बढ़ेगा। नई योजना हाथ में लेनी पड़ सकती है। प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहने की संभावना है। पुराना निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लाभ निकालने का सही अवसर है।
शुभ रंग - कॉफी कलर
शुभ अंक - 8

आज का मकर राशिफल (Today Horoscope Makar​)

आसपास की गतिविधियों के केंद्र में हो सकते हैं। शेयर मार्केट में जोखिम लेने से बचना होगा। पारिवारिक जीवन में आर्थिक जिम्मेदारियां के कारण थोड़ा तनाव रह सकता है। जीवनसाथी की राय महत्वपूर्ण रहेगी।
शुभ रंग - ब्राऊन कलर
शुभ अंक - 5

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kumbh)

विरोधी से सावधान रहें। आर्थिक खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में निकटता अनुभव करेंगे। सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत निर्णय की अपेक्षा सामूहिक निर्णय लेना ज्यादा हित कर रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान रखें
शुभ रंग - पिंक कलर
शुभ अंक - 4

आज का मीन राशिफल (Today Horoscope Meen)

जीवन शैली में बदलाव आ सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। परिवार जनों से विचारों का तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल होगा। किसी खास उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।
शुभ रंग - गोल्डन कलर
शुभ अंक - 7

