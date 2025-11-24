Patrika LogoSwitch to English

धर्म/ज्योतिष

Rahu Enters Aquarius : 2026 से पहले राहू का अंतिम बड़ा गोचर: रिश्तों और करियर में बड़े बदलाव लाएगा

Rahu Nakshatra Gochar 2025 : 23 नवंबर 2025 को राहु के शतभिषा ट्रांज़िट का हर राशि पर गहरा असर होगा। जानें 2026 से पहले आपको किस सच का सामना करना पड़ेगा।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 24, 2025

Rahu Enters Aquarius

Rahu Enters Aquarius : राहु का शतभिषा प्रवेश 2025 : (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Rahu Enters Aquarius on 23 November 2025 : 23 नवंबर 2025 को राहु का कुंभ cके शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश सिर्फ एक ट्रांज़िट नहीं यह एक वेक-अप कॉल है। शतभिषा (Shatabhisha) की ऊर्जा भीतर की सच्चाई उजागर करती है, और राहु चीजों को बढ़ा-चढ़ा कर सामने लाता है। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में हर राशि को अपने डर, भ्रम, रिश्तों और लाइफ डायरेक्शन का सामना करना पड़ेगा।
Rahu Nakshatra Gochar 2025 : 2026 की बड़ी कॉस्मिक हलचल से पहले, यह ट्रांज़िट हमें रोककर पूछता है "तुम असल में कौन हो, और किस दिशा में बढ़ना चाहते हो?"

आइए देखें कि इस ट्रांज़िट (Rahu Enters Aquarius) के दौरान, खासकर 2025 के आखिरी हफ़्तों में, हर राशि को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि 2026 की शुरुआत खुली आंखों से हो सके।

मेष राशि

आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें, मगर हर लाइमलाइट आपके लिए नहीं है। राहु आपके सोशल सर्कल्स में हलचल पैदा करता है। कहीं आप फालतू पॉपुलैरिटी या दिखावे के रिश्तों में तो नहीं फंस रहे? नए ग्रुप्स या दोस्ती में कूदने से पहले सोचें क्या ये असली है या सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए? 2026 में असली दोस्ती ज्यादा काम आएगी, फॉलोअर्स नहीं। अपने गोल्स को साफ करें, और देखें कौन सच में आपकी मदद करता है।

वृषभ राशि

राहु आपके करियर और नाम के इलाके में है। आप सोच सकते हैं कि बस टाइटल या स्टेटस पा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या आपकी मेहनत वैल्यूज़ से जुड़ी है या बस दूसरों को दिखाने के लिए? खुद से पूछो आप किसलिए काम कर रहे हो? 2026 से पहले, अपनी सफलता को नए सिरे से परिभाषित करो। सिर्फ दूसरों की नजर में नहीं, अपनी नजर में भी। अब मकसद के साथ लीड करने का वक्त है, सिर्फ मंजूरी के लिए नहीं।

मिथुन राशि

ये साल आपकी सोच को हिला सकता है। राहु आपके विश्वासों और आइडियाज पर सवाल उठाता है। कहीं आप उधार की राय तो नहीं जी रहे माता-पिता, टीचर, या समाज की? अब वक्त है खुद से पूछने का, मैं सच में क्या मानता हूं?” अगर नींव कमजोर है, तो 2026 चुनौती देगा। अपनी सोच, अपने विश्वास, और डाइरेक्शन को फिर से देखो। खोए नहीं रहो बस खुद को फिर से गढ़ना है।

कर्क राशि

अब आप गहरे पानी में उतर रहे हैं। राहु आपके डर, अटैचमेंट्स और कमजोरियों को सामने लाता है। 2026 से पहले, उन चीज़ों का सामना करो जिनसे हमेशा बचते रहे हो। चाहे रिश्ते की उलझनें हों, कंट्रोलिंग बिहेवियर हो, या पुराना इमोशनल कर्ज़। नया साल पुराने घाव लेकर मत जाओ। अब समय है माफ करने का, पुरानी चमड़ी उतारने का, और उन रिश्तों को छोड़ने का जो आपको रोकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सुंदर नहीं लगता, मगर असली आजादी वहीं है। खुद को जाने दो, भले ही रास्ता थोड़ा गड़बड़ हो।

सिंह राशि

रिश्तों की बातें जोरों पर हैं। शायद आप किसी के करीब आना चाहते हैं या फिर किसी को अपने ख्वाबों में इतना ऊंचा बना बैठे हैं कि वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। राहु आपको अपने पार्टनर को आदर्श मानने या परफेक्ट प्यार के पीछे भागने के लिए उकसा रहा है। लेकिन, सच्चा रिश्ता सिर्फ सच पर टिकता है। 2026 तक, अपने पैटर्न पर नजर रखें। क्या आप लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं? खुद को झोंक रहे हैं? रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं? ये वक्त है खुद को प्यार में दिखाने का—अपने तरीके से, खुद को खोए बिना। नए साल में कन्फ्यूजन को पीछे छोड़ें और साफ-साफ आगे बढ़ें।

कन्या राशि

राहु आपके काम, आदतों और सेहत को हिला रहा है। अगर आप लगातार ओवरवर्क कर रहे हैं, तो खुद से पूछें—क्या ये रूटीन वाकई आपकी मदद करता है, या बस आपको थका रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस प्रोडक्टिव बने रहने की ज़िद में आराम या अपनी इमोशनल ज़रूरतों को नजरअंदाज कर रहे हैं? 2026 तक, अपनी डेली लाइफ को उन चीज़ों के हिसाब से बदलें जो आपको सच में एनर्जी देती हैं। अभी किए छोटे बदलाव आगे चलकर बड़ा फर्क लाएँगे। परफेक्शन नहीं—बैलेंस पर ध्यान दें। अपने शरीर की सुनें, वो बहुत कुछ कह रहा है।

तुला राशि

लगातार क्रिएटिव या रोमांटिक बने रहने का दबाव है लेकिन किसके लिए? राहु आपको प्यार या अपनी क्रिएटिविटी से वैलिडेशन लेने के लिए उकसा सकता है। 2026 तक खुद से पूछें—क्या मैं ये सब खुद की खुशी के लिए कर रहा हूं या सिर्फ ताली सुनने के लिए? दिखावा छोड़ें। असली आजादी वहीं मिलेगी, भले ही देखने वाले कम हों। इस वक्त खुद को फिर से खोजें दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए।

वृश्चिक राशि

आपकी फैमिली, घर और इमोशनल फाउंडेशन थोड़ा हिल रहा है। अगर कुछ गड़बड़ है, तो भागने की जरूरत नहीं अब सामना करने का समय है। मन करेगा कि सब ठीक है, ऐसा दिखाएं, लेकिन राहु आपको सच में उतरने देगा ही नहीं। 2026 तक अपने इमोशनल घर की सफाई करें। सोचें—मुझे खुद को सिक्योर फील कराने के लिए क्या चाहिए? हीलिंग सीमाएं खींचने, सच्चाई या बस थोड़ी सी जगह बनाने से आ सकती है। बेचैनी से घबराएं नहीं—ये आपको हल्का करना चाहती है।

धनु राशि

आपका दिमाग ख्यालों, खबरों और राय से भरा है। राहु आपके कम्युनिकेशन को तेजी से घुमा रहा है लेकिन क्या आप वाकई कुछ कह रहे हैं, या बस शोर है? 2026 तक अपने विचारों को फिल्टर करें। सोशल मीडिया, गॉसिप, डिजिटल कचरा कम करें। सोच-समझकर बोलें, सुनना सीखें। सब कुछ जानना जरूरी नहीं सिर्फ सच जानना काफी है। इस साल आपके शब्दों में ताकत है इस्तेमाल करें, शोर मत बनें।

मकर राशि

बात सिर्फ पैसे की नहीं सेल्फ-वैल्यू की है। राहु आपको और ज्यादा कमाने के लिए उकसा सकता है, लेकिन 2026 तक खुद से पूछें क्यों? क्या किसी को कुछ साबित करना है? प्यार खरीदना है? चीजों के सहारे सिक्योर फील करना है? असली सुरक्षा अंदर से आती है। सोचें, आप कैसे कमाते, खर्च करते हैं, और अपने वक्त व एनर्जी की कदर कैसे करते हैं। अपने रिसोर्स को असली मकसद के साथ अलाइन करें। नया साल आपको क्लैरिटी देगा भागदौड़ नहीं। कुछ नया शुरू करने से पहले खुद से जुड़ें।

कुंभ राशि

राहु आपकी राशि में है इसका मतलब है काफी बदलाव। आप नई दिशा में बढ़ना चाहते हैं, खुद को नया बनाना या लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन, अंदर कौन हैं आप? 2026 तक मास्क उतारें। खुद की असली आवाज को सुनने के लिए खुद को शांत करें। ये वक्त है अपने सच्चे रूप से मिलने का न इमेज, न ब्रांड, न रोल। दुनिया को आपके असली रूप की जरूरत है यही आपकी शुरुआत हो।

मीन राशि

आपसे कहा जा रहा है धीमा हो जाओ, सोचो, और दिमागी उलझनों से बाहर निकलो। राहु आपके शांत जोन में पुराने डर, सपने या आदतें जगा सकता है जो आपको भटका सकती हैं। भागो मत सुनो। 2026 तक खुद को रुकने, आराम करने, और डिस्कनेक्ट होने की इजाजत दें। असली हीलिंग के लिए जगह बनाओ जैसी आपको चाहिए, वैसी। मेडिटेशन, जर्नलिंग, या अकेले बैठना आपको रास्ता दिखा सकता है। ये ठहराव नहीं रीसेट है।

जैसे ही राहु शतभिषा से गुजरता है, आने वाले महीने हमें कम्फर्ट जोन से बाहर खींचेंगे और खुद के साथ-साथ दूसरों के साथ भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। ये किसी जल्दी-फिट होने या दिखावटी बदलाव का गेम नहीं है। सब धीरे-धीरे होगा—सच, अनुशासन और अनजान को अपनाने की हिम्मत चाहिए। अगर हम अभी की सिचुएशन को समझदारी से लेते हैं, अकेलेपन से डरते नहीं, और पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये ट्रांज़िट हमें बता देगा कि असल में हमें जाना कहां है। आज जो भीतर-बाहर का काम करेंगे, वही 2026 के बदलावों

Updated on:

24 Nov 2025 04:08 pm

Published on:

24 Nov 2025 04:07 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Rahu Enters Aquarius : 2026 से पहले राहू का अंतिम बड़ा गोचर: रिश्तों और करियर में बड़े बदलाव लाएगा

