Rahu Enters Aquarius : 2026 से पहले राहू का अंतिम बड़ा गोचर: रिश्तों और करियर में बड़े बदलाव लाएगा

रिश्तों की बातें जोरों पर हैं। शायद आप किसी के करीब आना चाहते हैं या फिर किसी को अपने ख्वाबों में इतना ऊंचा बना बैठे हैं कि वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। राहु आपको अपने पार्टनर को आदर्श मानने या परफेक्ट प्यार के पीछे भागने के लिए उकसा रहा है। लेकिन, सच्चा रिश्ता सिर्फ सच पर टिकता है। 2026 तक, अपने पैटर्न पर नजर रखें। क्या आप लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं? खुद को झोंक रहे हैं? रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं? ये वक्त है खुद को प्यार में दिखाने का—अपने तरीके से, खुद को खोए बिना। नए साल में कन्फ्यूजन को पीछे छोड़ें और साफ-साफ आगे बढ़ें।