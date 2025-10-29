Dev Uthani Ekadashi : 4 महीने बाद योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु! इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत

कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन से सभी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार और नए कार्यों की शुरुआत फिर से शुरू हो जाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन विशेष रूप से शुभ मानी जाती है।