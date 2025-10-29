Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म-कर्म

Tulsi Vivah 2025 : शादी में बार-बार हो रही देरी? तुलसी विवाह के दिन करें ये खास पूजा, जल्द बन सकता है योग!

Tulsi Vivah 2025 : तुलसी विवाह 2025 इस साल 2 नवंबर को मनाया जाएगा। जानें तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर करने के खास उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 29, 2025

Tulsi Vivah 2025

Tulsi Vivah 2025 (photo- gemini ai)

Tulsi Vivah 2025: सनातन धर्म में तुलसी विवाह का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। यह पर्व भगवान विष्णु और देवी तुलसी के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

तुलसी विवाह 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष तुलसी विवाह 2 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। द्वादशी तिथि की शुरुआत सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर होगी और इसका समापन 3 नवंबर की सुबह 5 बजकर 7 मिनट पर होगा। ऐसे में तुलसी विवाह का पर्व 2 नवंबर को मनाना शुभ रहेगा। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा कर उन्हें विवाह सूत्र में बांधा जाता है।

तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व

तुलसी विवाह से न केवल पारिवारिक जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है बल्कि अविवाहित लोगों के विवाह के योग भी बनते हैं। यह दिन खासतौर पर उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जिन्हें शादी में अड़चनें आ रही हों या विवाह प्रस्ताव बार-बार असफल हो रहे हों।

विवाह में रुकावटें दूर करने के उपाय

पहला उपाय: यदि बार-बार प्रयास के बावजूद विवाह नहीं हो पा रहा है, तो तुलसी विवाह के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाएं और हल्दी युक्त जल से स्नान करें। फिर तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा करके उन्हें हल्दी मिश्रित दूध या लेप अर्पित करें। इससे गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं।

दूसरा उपाय: इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को मौली से एक साथ बांधें। यह प्रतीकात्मक विवाह का मुख्य भाग है। इसके बाद किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को वस्त्र, मिठाई और फल का दान करें। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है और वैवाहिक बाधाएं दूर होती हैं।

तीसरा उपाय: तुलसी माता में स्वयं मां लक्ष्मी का वास माना गया है। इसलिए तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाएं। लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी चढ़ाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य बना रहता है।

चौथा उपाय: शाम के समय तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और मनोकामना व्यक्त करते हुए तुलसी चालीसा का पाठ करें। अंत में “ॐ सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा” मंत्र का 108 बार जप करें। इससे विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

ये भी पढ़ें

Tulsi vivah Shubh Yog: इस शुभ योग में होगा तुलसी विवाह, पूरे होंगे सभी काम
धर्म-कर्म
Tulsi vivah Shubh Yog

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Oct 2025 03:47 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Tulsi Vivah 2025 : शादी में बार-बार हो रही देरी? तुलसी विवाह के दिन करें ये खास पूजा, जल्द बन सकता है योग!

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

आज डूबते सूर्य को देंगे अर्घ्य, खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का उपवास

अलवर

छठ को लेकर सज गए बाजार, दउरा व सूप पर महंगा

धर्म-कर्म

चित्रगुप्त की पूजा-अर्चना कर मांगी समृद्धि और तरक्की

धर्म-कर्म

नए पुण्य को कमाने का पुरुषार्थ करें : साध्वी इंदुप्रभा

धर्म-कर्म

Godhan Puja 2025: भाई की लंबी उम्र के लिए कांटे चुभोकर बहनें करती हैं अनोखा व्रत, जानिए गोधन पूजा की पूरी मान्यता!

Godhan Puja 2024
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.