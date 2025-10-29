Tulsi Vivah 2025 : शादी में बार-बार हो रही देरी? तुलसी विवाह के दिन करें ये खास पूजा, जल्द बन सकता है योग!

Tulsi Vivah 2025: सनातन धर्म में तुलसी विवाह का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। यह पर्व भगवान विष्णु और देवी तुलसी के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।