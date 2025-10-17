Dhanteras 2025 : राशि अनुसार करें धनतेरस खरीदारी, जानिए इस साल किस चीज से हो सकती है धन वृद्धि

Dhanteras 2025 : धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन और समृद्धि का प्रतीक त्योहार कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरि देव की पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, इस वर्ष धनतेरस शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:18 बजे से शुरू होकर रविवार 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 बजे तक रहेगी। प्रदोष काल को देखते हुए धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इसी के साथ दीपावली उत्सव की शुरुआत भी हो जाएगी।