Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Dhanteras Par Dhaniya Ke Upay: धनतेरस पर धनिया खरीदना क्यों है आपकी खुशहाली और संपत्ति के लिए शुभ?

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन को खास बनाने के लिए और मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए कुछ परंपरागत और धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं।उन्हीं में से एक है धनतेरस के दिन धनिया को खरीदना।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 12, 2025

Dhanteras dhaniya ke upay, Dhanteras Diwali, diwali 2025,

Dhanteras 2025 remedies for wealth|फोटो सोर्स – Freepik

Dhanteras 2025: दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म में एक अत्यंत ही शुभ और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो धन की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।इस दिन को खास बनाने के लिए और मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए कुछ परंपरागत और धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं।उन्हीं में से एक है धनतेरस के दिन धनिया को खरीदना।धनिया केवल रसोई की खुशबू नहीं बढ़ाता, बल्कि इसे खरीदने और घर में रखने से घर में खुशहाली और संपत्ति की वृद्धि होती है ऐसा माना जाता है।यह भी माना जाता है कि धनिया को खरीदकर पीसने की परंपरा सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि इसके वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ भी हैं। जानिए कैसे…

Diwali 2025: क्यों खास है धनतेरस पर धनिया खरीदना?


ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस दिन धनिए के बीज खरीदते हैं ताकि नए सीजन की अच्छी शुरुआत हो। वहीं, शहरी इलाकों में लोग पूजा के लिए साबुत धनिया लाते हैं। धनतेरस की शाम को सूखे धनिया के बीजों को पीसकर उसमें गुड़ मिलाया जाता है और यह मिश्रण मां लक्ष्मी को नैवेद्य (भोग) रूप में अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की हानि नहीं होती और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।धनिया को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे खरीदना और पूजा में उपयोग करना घर में समृद्धि को आकर्षित करने वाला कार्य माना गया है।

पुरानी मान्यता और धार्मिक महत्व


एक लोककथा के अनुसार, धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरि की पूजा के दौरान यदि उनके चरणों में धनिया अर्पित किया जाए और सच्चे मन से प्रार्थना की जाए, तो व्यक्ति को मेहनत का पूरा फल मिलता है और जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं।पूजन के बाद तैयार किया गया धनिए का प्रसाद सभी घरवालों को बांटा जाता है, जिससे शुभता और सौभाग्य का संचार होता है।

धनतेरस पर और क्या खरीदना शुभ होता है?

  • झाड़ू: घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का प्रतीक।
  • पीली कौड़ियां: लक्ष्मीजी का स्वरूप मानी जाती हैं। यदि सफेद मिलें तो हल्दी के घोल में पीली कर लें और पूजा के बाद तिजोरी या अलमारी में रखें।
  • हल्दी की गांठ (गांठ वाली पीली या काली हल्दी): धन और समृद्धि को बढ़ाने वाली मानी जाती है। शुभ मुहूर्त में इसे घर लाएं और शुद्ध वस्त्र पर रखकर षोडशोपचार से पूजन करें।

ये भी पढ़ें

Lakshmi Puja Vastu Tips : दीवाली पर मां लक्ष्मी के आगमन से पहले घर से तुरंत बाहर निकाल फेंके ये 5 चीजें
वास्तु टिप्स
Lakshmi Puja Vastu Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diwali 2025

Published on:

12 Oct 2025 03:23 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Dhanteras Par Dhaniya Ke Upay: धनतेरस पर धनिया खरीदना क्यों है आपकी खुशहाली और संपत्ति के लिए शुभ?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Diwali 2025: कार्तिक मास में दो अमावस्या, जानें प्रदोष काल या निषीथ काल, कब करें लक्ष्मी पूजन?

Diwali 2025 Date, Diwali 2025 shubh muhurt, Diwali 2025
धर्म और अध्यात्म

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की शुरुआत इस दिन से, कब दें पहला और दूसरा अर्घ्य, जानिए सटीक समय

Chhath Puja 2025
धर्म और अध्यात्म

Diwali Lakshmi And Kali Puja 2025: दिवाली की रात सिर्फ लक्ष्मी नहीं, काली मां की भी होती है पूजा, जानें क्यों!

Diwali Lakshmi And Kali Puja
धर्म और अध्यात्म

Kartik 2025 Vishnu Mantra: कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के समय करें इन मंत्रों का जाप, आर्थिक तंगी से मिल सकती है निजात

Lord Vishnu blessings in Kartik, Kartik Maas 2025 important festivals,
धर्म और अध्यात्म

Diwali 2025: धनतेरस से भाई दूज तक, जानें दीपावली के 5 दिनों का महत्व और उनकी धार्मिक मान्यता

Diwali 2025, Diwali five days significance, Diwali festival meaning, Diwali rituals and traditions, Importance of Diwali days, Dhanteras to Bhai Dooj meaning,
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.