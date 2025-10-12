Dhanteras Par Dhaniya Ke Upay: धनतेरस पर धनिया खरीदना क्यों है आपकी खुशहाली और संपत्ति के लिए शुभ?

Dhanteras 2025: दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म में एक अत्यंत ही शुभ और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो धन की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।इस दिन को खास बनाने के लिए और मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए कुछ परंपरागत और धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं।उन्हीं में से एक है धनतेरस के दिन धनिया को खरीदना।धनिया केवल रसोई की खुशबू नहीं बढ़ाता, बल्कि इसे खरीदने और घर में रखने से घर में खुशहाली और संपत्ति की वृद्धि होती है ऐसा माना जाता है।यह भी माना जाता है कि धनिया को खरीदकर पीसने की परंपरा सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि इसके वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ भी हैं। जानिए कैसे…