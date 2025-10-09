Lakshmi Puja Vastu Tips : दीवाली पर मां लक्ष्मी के आगमन से पहले घर से तुरंत बाहर निकाल फेंके ये 5 चीजें

Lakshmi Puja Vastu Tips for Prosperity : दिवाली (Diwali 2025) आने में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी लोगों ने दिवाली के त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिवाली से पहले लोग अपने घर की साफ-सफ़ाई करते हैं। ज्यादातर लोग दिवाली से पहले अपने घर की रंगाई-पुताई भी करवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली की साफ-सफ़ाई में कुछ चीजों को घर से हटाना बेहद जरूरी होता है। जिस घर में ये अशुभ चीजें होती हैं, वहां धन की देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। उस घर में धन की कमी होती है और दरिद्रता आती है। आइए जानते हैं दिवाली 2025 से पहले घर से कौन सी अशुभ चीजें निकालना जरूरी है।