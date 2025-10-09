Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025 : करवा चौथ 2025: टैरो से जानें आज मेष से मीन तक किसका खुल सकता है भाग्य

10 अक्टूबर 2025 टैरो राशिफल: मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए टैरो कार्ड की भविष्यवाणी जानें। करवा चौथ के दिन कैसा रहेगा भाग्य?

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 09, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025

Tarot Rashifal 10 October 2025: आज का टैरो कार्ड भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025, Karwa ChauthRashifal : 10 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार का दिन है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। 10 अक्टूबर को सुहागिनों का प्रिय त्योहार करवा चौथ मनाया जाएगा। टैरो कार्ड्स की गणना से जानें कि आज आपके लिए सितारे क्या कह रहे हैं।

मेष टैरो राशिफल | Aries Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तनाव के कारण हर छोटा काम कठिन महसूस होगा। अपनी कार्यक्षमता और स्वभाव की सकारात्मक बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें। वर्तमान में हर एक व्यक्ति आपको विरोध करता नजर आएगा। जो बातें खुद के लिए महत्वपूर्ण लगती हैं, उन पर टिके रहना होगा।

वृषभ टैरो राशिफल | Taurus Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अपनी गलतियां को समझने के बाद भी बदलाव न करने से दिक्कतें और बढ़ेगी। किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले उसके विचारों को ठीक से समझना जरूरी होगा। पैसों से संबंधित मदद की वजह से आपका नुकसान होने की संभावना है।

मिथुन टैरो राशिफल | Gemini Tarot Rashifal

मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि दिन की शुरुआत में कठिन समस्या से आपका सामना हो सकता है। परिवार के विरोध के कारण अपने पक्ष को उनके सामने रखना कठिन लगेगा। जिन बातों में समझौता करना कठिन है, ऐसी बातों का स्वीकार न करें। बार-बार होने वाले एक जैसे अनुभव को बदलने के लिए अपनी आदतों में सुधार करने की कोशिश करें।

कर्क टैरो राशिफल | Cancer Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बातों के कारण आपको दुविधा हो सकती है। लिए गए निर्णय में किसी भी प्रकार का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक लोगों की आपके लिए जलन की भावना बढ़ेगी। योग्य लोगों की संगत का चुनाव करें।

सिंह टैरो राशिफल | Leo Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि पुरानी बातों को सुलझाना आपके लिए आवश्यक है। बार-बार पुरानी बातों के बारे में विचार करने से आप अपने लिए नकारात्मकता बढ़ा रहे हैं। साथ में वर्तमान की बातों पर ध्यान देते समय डर भी महसूस होता रहेगा। विचारों को सुलझाने पर ध्यान दें।

कन्या टैरो राशिफल | Virgo Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि भविष्य से संबंधित विचार करते हुए वर्तमान में बदलाव करना आपके लिए संभव होगा। यात्रा से संबंधित योजना बन सकती है। अपने बर्ताव की वजह से प्रभावशाली लोगों के मन में नकारात्मक छवि न बने, इस बात का खास ध्यान रखें। जिद से बचें।

तुला टैरो राशिफल | Libra Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि परिवार के साथ वक्त बिताने से सकारात्मकता रहेगी। भविष्य के बारे में गहराई से चर्चा हो सकती है, इस कारण हर व्यक्ति के विचार को समझते हुए निर्णय लेना आसान होगा। पैसों से संबंधित नाराजगी दूर होगी। योजना के अनुसार काम करते रहें।

वृश्चिक टैरो राशिफल | Scorpio Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स के अनुसार, जीवन के उतार-चढ़ाव में संतुलन लाना जरूरी है। भावनात्मक रूप से किसी भी व्यक्ति को आपके कारण तकलीफ न हो, इस बात का ध्यान रखें। जरूरी निर्णय लेने के लिए आपको प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपका काम बदलेगा, वैसे ही अन्य लोगों में भी बदलाव आएगा।

धनु टैरो राशिफल | Sagittarius Tarot Horoscope

धनु राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि किसी एक लक्ष्य को तय करते हुए उस पर फोकस बनाए रखें। सेहत से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। जब तक सेहत में बदलाव नहीं आता, तब तक विचार भी नहीं बदलेंगे और आपकी नकारात्मकता बनी रहेगी।

मकर टैरो राशिफल | Capricorn Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नए लोगों के साथ बढ़ते परिचय से आनंद मिल सकता है। आप अपने अपेक्षित मार्ग पर हैं या नहीं, इस बात का अवलोकन करने की आवश्यकता होगी। दूसरों के साथ बातचीत करने से प्रेरित महसूस होगा, लेकिन काम करने पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है, इस बात को समझने की कोशिश करें। पैसों से संबंधित रिस्क की वजह से तुरंत फायदा मिलेगा।

कुंभ टैरो राशिफल | Aquarius Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सीमित विचारों से बाहर निकाल कर नए काम पर ध्यान देना होगा। लोगों के साथ बदलते संबंधों को समझने में वक्त लगेगा। कठिन समय में अपेक्षित लोगों से मदद मिलेगी। इसके बाद भी अकेलेपन की भावना बनी रहेगी। अपने अनुभव का सही तरीके से इस्तेमाल करें।

मीन टैरो राशिफल | Pisces Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स के अनुसार, स्वभाव के उतार-चढ़ाव का असर काम पर होगा। निर्णय लेने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा, आपकी बेचैनी बढ़ेगी। पैसों के काम में संतुलन बनाए रखें। अचानक से बड़े खर्च होंगे, लेकिन आपको मदद मिलेगी।

#Rashifal-2025में अब तक
Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025 : करवा चौथ 2025: टैरो से जानें आज मेष से मीन तक किसका खुल सकता है भाग्य

Aaj Ka Rashifal, daily Horoscope

Aaj Ka Rashifal, 9 October 2025 :  करियर में चमक सकती है किस्मत , वृषभ, मीन और कर्क राशि वालों को अप्रत्याशित धन और सफलता के संकेत

Today Tarot Horoscope 9 October 2025

Tarot Horoscope, 9 October 2025 : आज का टैरो राशिफल : मेष के लिए विदेश यात्रा, कन्या के लिए विवाह योग, सिंह को मिल सकता है भाग्य का साथ

Aaj Ka Rashifal 8 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 8 October 2025 : आर्थिक सफलता का महायोग, आज आपकी राशि के लिए क्या है खास? जानें पंडित मुकेश भारद्वाज से

Tarot Card Reading

टैरो राशिफल, 8 अक्टूबर 2025 : आज इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, मिथुन और कन्या के लिए है बड़ा मौका

Aaj Ka Rashifal 7 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 7 October 2025 : मंगलवार का राशिफल: आपकी किस्मत में क्या? आकस्मिक धन, रुके काम या नया वाहन? 

Aaj ka Tarot Rashifal

Aaj ka Tarot Rashifal, 7 October 2025 : आज का टैरो राशिफल: करियर में नए मौके, रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव – जानें 12 राशियों का पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal 6 October 2025 : शरद पूर्णिमा का महायोग : 6 अक्टूबर को इन 5 राशियों पर हो सकती है महालक्ष्मी की विशेष कृपा, खुलेंगे धन-प्रगति के द्वार

Today Tarot Horoscope 6 October 2025

Aaj ka Tarot Rashifal, 6 October 2025 : मेष से मीन तक सभी राशियों का टैरो राशिफल जानें – स्वास्थ्य, धन, करियर और रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा

Aaj Ka Rashifal 5 October 2025 .आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 October 2025 : मेष-सिंह की खुल सकती है किस्मत, तुला-मकर को व्यापार विस्तार! जानें 5 अक्टूबर को क्या कहते हैं सितारे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

09 Oct 2025 05:23 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025 : करवा चौथ 2025: टैरो से जानें आज मेष से मीन तक किसका खुल सकता है भाग्य

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal, 9 October 2025 :  करियर में चमक सकती है किस्मत , वृषभ, मीन और कर्क राशि वालों को अप्रत्याशित धन और सफलता के संकेत

Aaj Ka Rashifal, daily Horoscope
राशिफल

Tarot Horoscope, 9 October 2025 : आज का टैरो राशिफल : मेष के लिए विदेश यात्रा, कन्या के लिए विवाह योग, सिंह को मिल सकता है भाग्य का साथ

Today Tarot Horoscope 9 October 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 8 October 2025 : आर्थिक सफलता का महायोग, आज आपकी राशि के लिए क्या है खास? जानें पंडित मुकेश भारद्वाज से

Aaj Ka Rashifal 8 October 2025
राशिफल

टैरो राशिफल, 8 अक्टूबर 2025 : आज इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, मिथुन और कन्या के लिए है बड़ा मौका

Tarot Card Reading
राशिफल

Karwa Chauth Gift Ideas: राशि के अनुसार गिफ्ट देंगे तो पत्नी खुश और रिश्ते और भी मजबूत होंगे

Karwa Chauth 2025 Date, करवाचौथ 2025 कब है, Karwa Chauth 2025 Vrat
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.