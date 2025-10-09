Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025 : करवा चौथ 2025: टैरो से जानें आज मेष से मीन तक किसका खुल सकता है भाग्य

Tarot Rashifal 10 October 2025: आज का टैरो कार्ड भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025, Karwa ChauthRashifal : 10 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार का दिन है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। 10 अक्टूबर को सुहागिनों का प्रिय त्योहार करवा चौथ मनाया जाएगा। टैरो कार्ड्स की गणना से जानें कि आज आपके लिए सितारे क्या कह रहे हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तनाव के कारण हर छोटा काम कठिन महसूस होगा। अपनी कार्यक्षमता और स्वभाव की सकारात्मक बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें। वर्तमान में हर एक व्यक्ति आपको विरोध करता नजर आएगा। जो बातें खुद के लिए महत्वपूर्ण लगती हैं, उन पर टिके रहना होगा।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अपनी गलतियां को समझने के बाद भी बदलाव न करने से दिक्कतें और बढ़ेगी। किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले उसके विचारों को ठीक से समझना जरूरी होगा। पैसों से संबंधित मदद की वजह से आपका नुकसान होने की संभावना है।
मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि दिन की शुरुआत में कठिन समस्या से आपका सामना हो सकता है। परिवार के विरोध के कारण अपने पक्ष को उनके सामने रखना कठिन लगेगा। जिन बातों में समझौता करना कठिन है, ऐसी बातों का स्वीकार न करें। बार-बार होने वाले एक जैसे अनुभव को बदलने के लिए अपनी आदतों में सुधार करने की कोशिश करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बातों के कारण आपको दुविधा हो सकती है। लिए गए निर्णय में किसी भी प्रकार का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक लोगों की आपके लिए जलन की भावना बढ़ेगी। योग्य लोगों की संगत का चुनाव करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि पुरानी बातों को सुलझाना आपके लिए आवश्यक है। बार-बार पुरानी बातों के बारे में विचार करने से आप अपने लिए नकारात्मकता बढ़ा रहे हैं। साथ में वर्तमान की बातों पर ध्यान देते समय डर भी महसूस होता रहेगा। विचारों को सुलझाने पर ध्यान दें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि भविष्य से संबंधित विचार करते हुए वर्तमान में बदलाव करना आपके लिए संभव होगा। यात्रा से संबंधित योजना बन सकती है। अपने बर्ताव की वजह से प्रभावशाली लोगों के मन में नकारात्मक छवि न बने, इस बात का खास ध्यान रखें। जिद से बचें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि परिवार के साथ वक्त बिताने से सकारात्मकता रहेगी। भविष्य के बारे में गहराई से चर्चा हो सकती है, इस कारण हर व्यक्ति के विचार को समझते हुए निर्णय लेना आसान होगा। पैसों से संबंधित नाराजगी दूर होगी। योजना के अनुसार काम करते रहें।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, जीवन के उतार-चढ़ाव में संतुलन लाना जरूरी है। भावनात्मक रूप से किसी भी व्यक्ति को आपके कारण तकलीफ न हो, इस बात का ध्यान रखें। जरूरी निर्णय लेने के लिए आपको प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपका काम बदलेगा, वैसे ही अन्य लोगों में भी बदलाव आएगा।
धनु राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि किसी एक लक्ष्य को तय करते हुए उस पर फोकस बनाए रखें। सेहत से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। जब तक सेहत में बदलाव नहीं आता, तब तक विचार भी नहीं बदलेंगे और आपकी नकारात्मकता बनी रहेगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नए लोगों के साथ बढ़ते परिचय से आनंद मिल सकता है। आप अपने अपेक्षित मार्ग पर हैं या नहीं, इस बात का अवलोकन करने की आवश्यकता होगी। दूसरों के साथ बातचीत करने से प्रेरित महसूस होगा, लेकिन काम करने पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है, इस बात को समझने की कोशिश करें। पैसों से संबंधित रिस्क की वजह से तुरंत फायदा मिलेगा।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सीमित विचारों से बाहर निकाल कर नए काम पर ध्यान देना होगा। लोगों के साथ बदलते संबंधों को समझने में वक्त लगेगा। कठिन समय में अपेक्षित लोगों से मदद मिलेगी। इसके बाद भी अकेलेपन की भावना बनी रहेगी। अपने अनुभव का सही तरीके से इस्तेमाल करें।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, स्वभाव के उतार-चढ़ाव का असर काम पर होगा। निर्णय लेने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा, आपकी बेचैनी बढ़ेगी। पैसों के काम में संतुलन बनाए रखें। अचानक से बड़े खर्च होंगे, लेकिन आपको मदद मिलेगी।
