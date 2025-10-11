Patrika LogoSwitch to English

Diwali Fashion Tips: ऑफिस दिवाली पार्टी में दिखें स्टाइलिश! इन 5 बॉलीवुड दीवाओं से लें स्टाइलिंग टिप्स

Diwali Fashion Tips: अगर आपके ऑफिस में भी दिवाली पार्टी हो रही है और आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या पहनें कुछ ऐसा जो ट्रेंडी भी हो और ट्रेडिशनल भी तो घबराने की जरूरत नहीं।

3 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 11, 2025

Diwali outfit for office, office diwali party look, indo western dress for work,

Festive styling tips for Office women|फोटो सोर्स – Patrika.com

Diwali Fashion Tips: दिवाली का त्योहार सिर्फ रौशनी और मिठाइयों का नहीं, बल्कि अपने फैशन को दिखाने का भी एक शानदार मौका होता है।खासतौर पर जब बात ऑफिस दिवाली पार्टी की हो, तो लड़कियां स्टाइलिश दिखने में कोई कसर नहीं छोड़तीं। अगर आपके ऑफिस में भी दिवाली पार्टी हो रही है और आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या पहनें कुछ ऐसा जो ट्रेंडी भी हो और ट्रेडिशनल भी तो घबराने की जरूरत नहीं।हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड की फैशन क्वीन्स से इंस्पायर्ड कुछ बेहतरीन एथनिक लुक्स, जिन्हें अपनाकर आप भी बन सकती हैं दिवाली की "स्टाइलिश पटाखा"

आलिया भट्ट का रॉयल पर्पल लहंगा लुक

Office festive wear for girls|फोटो सोर्स – Patrika.com

आलिया भट्ट अक्सर मिनिमल लेकिन एलिगेंट लुक्स में नजर आती हैं, और उनका पर्पल लहंगा लुक हर किसी का ध्यान खींचता है। अगर आप ऑफिस पार्टी में थोड़ा ग्लैमर जोड़ना चाहती हैं, तो इस तरह का रिच शेड वाला लहंगा चुनें। हल्की एम्ब्रॉइडरी और सिंपल चोली के साथ, ये लुक शाइनी लेकिन ओवरद टॉप नहीं लगता। साथ में ऑक्सिडाइज़्ड ज्वेलरी या एक स्टेटमेंट चोकर आपके लुक को कम्प्लीट करेगा।

जान्हवी कपूर की बनारसी साड़ी का क्लासिक अंदाज

Fashion guide for Diwali|फोटो सोर्स – Patrika.com

अगर आप कुछ परंपरागत पहनना चाहती हैं जो ग्रेसफुल भी हो, तो जान्हवी कपूर की तरह एक खूबसूरत बनारसी साड़ी बेस्ट ऑप्शन है। गोल्डन ज़री के साथ रिच कलर की सिल्क साड़ी आपके पूरे लुक को रॉयल टच दे सकती है। इसे सिंपल बिंदी, झुमके और स्लीक बन के साथ पेयर करें, ताकि लुक एलिगेंट और ऑफिस-फ्रेंडली बना रहे।

मौनी रॉय की स्लीवलेस ऑफ-व्हाइट साड़ी में ग्लैमर टच

Deepika Diwali outfit style|फोटो सोर्स – Patrika.com

अगर आप साड़ी में एक बोल्ड और मॉडर्न स्टेटमेंट बनाना चाहती हैं, तो मौनी रॉय की तरह स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ एक ऑफ-व्हाइट साड़ी पहनें। ये लुक ट्रेडिशनल होते हुए भी बेहद ग्लैमरस है। हेवी जूलरी की जगह बस एक स्टेटमेंट ईयररिंग्स या कड़ा पहनें, ताकि लुक बहुत हेवी ना लगे। न्यूड मेकअप और वेवी हेयर इस लुक को परफेक्ट कम्प्लीट करते हैं।

सारा अली खान का ऑफ-व्हाइट अनारकली स्टाइल

Stylish ethnic wear for work|फोटो सोर्स – Patrika.com

अगर आपको फ्लोई, एथनिक आउटफिट्स पसंद हैं, तो सारा अली खान की तरह ऑफ-व्हाइट और गोल्डन डिटेलिंग वाला अनारकली सूट परफेक्ट रहेगा। ये लुक सटल भी है और फेस्टिव भी। आप चाहें तो इसके साथ दुपट्टा कैरी करें या बिना दुपट्टे के एक मॉडर्न फ्यूज़न लुक अपनाएं। इसे गोल्डन झुमकों और कोल्हापुरी सैंडल्स के साथ टीम करें।

अनन्या पांडे का डार्क ब्लू सलवार सूट लुक

Ethnic wear for Diwali|फोटो सोर्स – Patrika.com

अगर आप कंफर्ट और स्टाइल दोनों चाहती हैं, तो अनन्या पांडे की तरह गहरा नीला सलवार सूट ट्राय करें। सिंपल कट और क्लासी रंग का ये आउटफिट ऑफिस पार्टी के लिए एकदम उपयुक्त है। चाहें तो दुपट्टे को बेल्ट के साथ स्टाइल करें या एक हैंडक्राफ्टेड क्लच के साथ एक्सेसराइज करें। मिनिमल मेकअप और खुले बाल इस लुक के साथ शानदार लगते हैं।

Published on:

11 Oct 2025 01:14 pm

Hindi News / Lifestyle News / Fashion / Diwali Fashion Tips: ऑफिस दिवाली पार्टी में दिखें स्टाइलिश! इन 5 बॉलीवुड दीवाओं से लें स्टाइलिंग टिप्स

