Post Diwali Detox Drink: खुशी-खुशी में ज्यादा खा लिए मिठाई? अब इन नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स से करें शरीर को साफ

Healthy drinks after Diwali|फोटो सोर्स – FREEPIK
Post Diwali Detox Drink: दिवाली की धूमधड़ाका में मिठाइयों और स्वाद से भरपूर व्यंजनों का स्वाद सभी को खूब भाता है, लेकिन त्योहार के बाद शरीर में जमा हुआ अतिरिक्त तेल और टॉक्सिन्स सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगर आप भी दीवाली में जरूरत से ज्यादा खा-पी गए हैं, तो अब समय है शरीर को फिर से ताजगी देने का। घर पर बने ये नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स आपके शरीर को अंदर से साफ कर के, आपको हल्का और ऊर्जावान महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। जानिए कौन-से हैं ये आसान और असरदार घरेलू ड्रिंक्स।
अगर कुछ हल्का-फुल्का, ठंडक देने वाला और ताजगी भरा चाहिए तो खीरा और पुदीना का पानी बेस्ट रहेगा।एक पानी की बोतल में खीरे के पतले टुकड़े और कुछ पुदीने की पत्तियां डालें। चाहें तो थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं। इसे पूरे दिन में थोड़ा-थोड़ा सिप करते रहें। ये ड्रिंक पाचन को ठीक रखता है और स्किन को भी फ्रेश बनाता है।
अगर पेट की चर्बी आपकी टेंशन बनी हुई है, तो दालचीनी आपकी मदद कर सकती है।रात को सोने से पहले एक कप हल्के गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं और धीरे-धीरे चाय की तरह पिएं। इससे डाइजेशन सुधरेगा और धीरे-धीरे फैट बर्न होना शुरू होगा।
जीरा सिर्फ खाने में तड़का लगाने के लिए नहीं है, इसका पानी पीने से डाइजेशन सुधरता है, ब्लोटिंग कम होती है और शरीर की गंदगी धीरे-धीरे बाहर निकलती है।रात में एक चम्मच जीरा एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठते ही इसे हल्का गुनगुना कर के छान लें और खाली पेट पी लें। रोजाना इसका सेवन करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और भूख भी कंट्रोल में रहती है।
मीठे से दूरी बनाना मुश्किल है? तो क्यों न सेब और दालचीनी को एक हेल्दी ड्रिंक में बदल दें।एक गिलास पानी में कुछ सेब के स्लाइस और एक टुकड़ा दालचीनी स्टिक डालें। कुछ घंटे तक फ्रिज में रखें, ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर दिनभर में आराम से सिप करें। ये ड्रिंक न केवल ब्लड शुगर बैलेंस करता है, बल्कि डिटॉक्सिफिकेशन में भी मददगार है।
