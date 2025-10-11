Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Post Diwali Detox Drink: खुशी-खुशी में ज्यादा खा लिए मिठाई? अब इन नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स से करें शरीर को साफ

Post Diwali Detox Drink: अगर आप भी दीवाली में जरूरत से ज्यादा खा-पी गए हैं, तो अब समय है शरीर को फिर से ताजगी देने का। घर पर बने ये नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स आपके शरीर को अंदर से साफ कर के, आपको हल्का और ऊर्जावान महसूस कराने में मदद कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 11, 2025

Post Diwali detox drinks Diwali detox remedies Natural , detox drinks after festival

Healthy drinks after Diwali|फोटो सोर्स – FREEPIK

Post Diwali Detox Drink: दिवाली की धूमधड़ाका में मिठाइयों और स्वाद से भरपूर व्यंजनों का स्वाद सभी को खूब भाता है, लेकिन त्योहार के बाद शरीर में जमा हुआ अतिरिक्त तेल और टॉक्सिन्स सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगर आप भी दीवाली में जरूरत से ज्यादा खा-पी गए हैं, तो अब समय है शरीर को फिर से ताजगी देने का। घर पर बने ये नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स आपके शरीर को अंदर से साफ कर के, आपको हल्का और ऊर्जावान महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। जानिए कौन-से हैं ये आसान और असरदार घरेलू ड्रिंक्स।

खीरा-पुदीना डिटॉक्स इंफ्यूजन

अगर कुछ हल्का-फुल्का, ठंडक देने वाला और ताजगी भरा चाहिए तो खीरा और पुदीना का पानी बेस्ट रहेगा।एक पानी की बोतल में खीरे के पतले टुकड़े और कुछ पुदीने की पत्तियां डालें। चाहें तो थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं। इसे पूरे दिन में थोड़ा-थोड़ा सिप करते रहें। ये ड्रिंक पाचन को ठीक रखता है और स्किन को भी फ्रेश बनाता है।

दालचीनी चाय

अगर पेट की चर्बी आपकी टेंशन बनी हुई है, तो दालचीनी आपकी मदद कर सकती है।रात को सोने से पहले एक कप हल्के गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं और धीरे-धीरे चाय की तरह पिएं। इससे डाइजेशन सुधरेगा और धीरे-धीरे फैट बर्न होना शुरू होगा।

जीरा वॉटर

जीरा सिर्फ खाने में तड़का लगाने के लिए नहीं है, इसका पानी पीने से डाइजेशन सुधरता है, ब्लोटिंग कम होती है और शरीर की गंदगी धीरे-धीरे बाहर निकलती है।रात में एक चम्मच जीरा एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठते ही इसे हल्का गुनगुना कर के छान लें और खाली पेट पी लें। रोजाना इसका सेवन करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और भूख भी कंट्रोल में रहती है।

सेब-दालचीनी इंफ्यूज्ड वॉटर

मीठे से दूरी बनाना मुश्किल है? तो क्यों न सेब और दालचीनी को एक हेल्दी ड्रिंक में बदल दें।एक गिलास पानी में कुछ सेब के स्लाइस और एक टुकड़ा दालचीनी स्टिक डालें। कुछ घंटे तक फ्रिज में रखें, ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर दिनभर में आराम से सिप करें। ये ड्रिंक न केवल ब्लड शुगर बैलेंस करता है, बल्कि डिटॉक्सिफिकेशन में भी मददगार है।

ये भी पढ़ें

Lakshmi Puja Vastu Tips : दीवाली पर मां लक्ष्मी के आगमन से पहले घर से तुरंत बाहर निकाल फेंके ये 5 चीजें
वास्तु टिप्स
Lakshmi Puja Vastu Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diwali 2025

Published on:

11 Oct 2025 12:17 pm

Hindi News / Lifestyle News / Post Diwali Detox Drink: खुशी-खुशी में ज्यादा खा लिए मिठाई? अब इन नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स से करें शरीर को साफ

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

नेवी स्कूल में पढ़ी Mahieka Sharma कौन है, जिसके साथ करवा चौथ पर हार्दिक पांड्या ने शेयर किया फोटो

Who is Mahieka Sharma
लाइफस्टाइल

Karwa Chauth Celeb Look: “मेरा चांद मेरा…”, करवा चौथ पर दिखा बॉलीवुड दीवाज का स्टाइलिश अंदाज, देखें Photos

Karwa Chauth celeb looks from Bollywood,Karwa Chauth 2025, celebrity Instagram posts,
फैशन

Longest Name in the world: एक शख्स और 6 पेज का नाम! शादी में 20 मिनट लगे सिर्फ बोलने में, ये है 2310 नामों वाला इंसान

Longest Name in the world
लाइफस्टाइल

दूध या पानी के साथ खाएं? Vitamin D की गोली खाने का सही तरीका डॉक्टर से जानिए

Vitamin D with Milk or Water
लाइफस्टाइल

Premanand Maharaj on Love: “यह प्यार नहीं नाटक है…”, जानिए प्रेमानंद महाराज ने ऐसा क्यों कहा

Premanand Maharaj on love, Premanand Maharaj quotes, Premanand Maharaj viral video, Premanand Maharaj pravachan, Premanand Maharaj statement on love,
रिलेशनशिप
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.