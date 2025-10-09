Diwali Cleaning Tips: किचन की ग्रीस और धूल करेगी आपको परेशान? ये 5 घरेलू उपाय जरूर आजमाएं

DIY kitchen cleaning for Diwali|फोटो सोर्स – Freepik
Diwali Cleaning Tips: दिवाली सिर्फ रौशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह स्वच्छता और नई शुरुआत का प्रतीक भी है। इसी वजह से हर घर में दिवाली से पहले सफाई का विशेष महत्व होता है। लेकिन जब बात आती है किचन की सफाई की, तो सबसे बड़ा सिरदर्द होता है जमी हुई ग्रीस, तेल की परतें और महीनों से जमा धूल। महंगे केमिकल्स या हार्ड क्लीनर्स की जगह अगर आप घरेलू उपाय अपनाएं, तो न सिर्फ सफाई बेहतर होगी, बल्कि आपके किचन की चीजें भी सुरक्षित रहेंगी। यहां हम आपके लिए लाए हैं 5 असरदार और आसान घरेलू उपाय जो आपके किचन को चकाचक बना सकता है.
सिरका और बेकिंग सोडा गैस स्टोव, चिमनी, टाइल्स और स्लैब की सफाई में बेहद कारगर है। इसका इस्तामल करने के लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और बेकिंग सोडा मिलाएं। यह मिश्रण झाग बनाएगा। इसे स्पंज या ब्रश की मदद से ग्रीस वाली सतहों पर लगाएं और 10-15 मिनट छोड़ दें। फिर साफ पानी से पोंछ लें।
अगर कटिंग बोर्ड, सिंक और नल जैसी मेटल सतहों पर गंदगी जम गई है, तो नींबू और नमक का घरेलू उपाय आपके बेहद काम आ सकता है। इसके लिए एक नींबू को काटकर उस पर थोड़ा सा नमक छिड़कें। अब इसे सीधे जमी हुई चिकनाई या गंदगी पर रगड़ें। नींबू का एसिड और नमक का घर्षण मिलकर कमाल कर देगा।
अगर आपके किचन स्लैब पर पुरानी जमी गंदगी है, तो गर्म पानी चिकनाई को ढीला करता है और डिश लिक्विड उसे आसानी से हटा देता है। इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। इसमें माइक्रोफाइबर कपड़ा भिगोकर गैस, अलमारी, और वेंटिलेशन एरिया को साफ करें।
अगर चिमनी या अलमारी के ऊपर तेल की मोटी परत जम गई है, तो पहले उस पर कॉर्नस्टार्च या मैदा छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें। यह तेल सोख लेगा, फिर कपड़े से पोंछ दें।इसके बाद सिरका वाला स्प्रे करें ताकि पूरी सफाई हो जाए।
दो चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ बूंदें हाइड्रोजन पेरॉक्साइड मिलाएं। यह एक हल्का स्क्रब बन जाता है, जो गंदगी हटाने में मदद करता है। इसे ओवन या टफ स्टेन्स पर लगाएं।
