Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Diwali Cleaning Tips: किचन की ग्रीस और धूल करेगी आपको परेशान? ये 5 घरेलू उपाय जरूर आजमाएं

Diwali Cleaning Tips: दिवाली पर घर की सफाई तो आसान होती है, लेकिन जब बात किचन की सफाई की आती है, तो सबसे बड़ा सिरदर्द होती हैं जमी हुई ग्रीस, तेल की परतें और महीनों से जमा धूल।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 09, 2025

Diwali Cleaning Hacks, How to clean kitchen before Diwali, Remove kitchen grease naturally,

DIY kitchen cleaning for Diwali|फोटो सोर्स – Freepik

Diwali Cleaning Tips: दिवाली सिर्फ रौशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह स्वच्छता और नई शुरुआत का प्रतीक भी है। इसी वजह से हर घर में दिवाली से पहले सफाई का विशेष महत्व होता है। लेकिन जब बात आती है किचन की सफाई की, तो सबसे बड़ा सिरदर्द होता है जमी हुई ग्रीस, तेल की परतें और महीनों से जमा धूल। महंगे केमिकल्स या हार्ड क्लीनर्स की जगह अगर आप घरेलू उपाय अपनाएं, तो न सिर्फ सफाई बेहतर होगी, बल्कि आपके किचन की चीजें भी सुरक्षित रहेंगी। यहां हम आपके लिए लाए हैं 5 असरदार और आसान घरेलू उपाय जो आपके किचन को चकाचक बना सकता है.

सिरका और बेकिंग सोडा का जादू

सिरका और बेकिंग सोडा गैस स्टोव, चिमनी, टाइल्स और स्लैब की सफाई में बेहद कारगर है। इसका इस्तामल करने के लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और बेकिंग सोडा मिलाएं। यह मिश्रण झाग बनाएगा। इसे स्पंज या ब्रश की मदद से ग्रीस वाली सतहों पर लगाएं और 10-15 मिनट छोड़ दें। फिर साफ पानी से पोंछ लें।

नींबू और नमक

अगर कटिंग बोर्ड, सिंक और नल जैसी मेटल सतहों पर गंदगी जम गई है, तो नींबू और नमक का घरेलू उपाय आपके बेहद काम आ सकता है। इसके लिए एक नींबू को काटकर उस पर थोड़ा सा नमक छिड़कें। अब इसे सीधे जमी हुई चिकनाई या गंदगी पर रगड़ें। नींबू का एसिड और नमक का घर्षण मिलकर कमाल कर देगा।

गर्म पानी और डिशवॉशिंग लिक्विड का मिश्रण

अगर आपके किचन स्लैब पर पुरानी जमी गंदगी है, तो गर्म पानी चिकनाई को ढीला करता है और डिश लिक्विड उसे आसानी से हटा देता है। इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। इसमें माइक्रोफाइबर कपड़ा भिगोकर गैस, अलमारी, और वेंटिलेशन एरिया को साफ करें।

मैदा या कॉर्नस्टार्च से तेल सोखें


अगर चिमनी या अलमारी के ऊपर तेल की मोटी परत जम गई है, तो पहले उस पर कॉर्नस्टार्च या मैदा छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें। यह तेल सोख लेगा, फिर कपड़े से पोंछ दें।इसके बाद सिरका वाला स्प्रे करें ताकि पूरी सफाई हो जाए।

बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (अगर उपलब्ध हो)

दो चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ बूंदें हाइड्रोजन पेरॉक्साइड मिलाएं। यह एक हल्का स्क्रब बन जाता है, जो गंदगी हटाने में मदद करता है। इसे ओवन या टफ स्टेन्स पर लगाएं।

जरुरी जानकारी

  • मासिक सफाई का शेड्यूल बनाएं: दिवाली पर बड़ी सफाई से पहले अगर हर महीने एक बार हल्की सफाई करें तो काम आसान रहेगा।
  • पुराने टूथब्रश का करें इस्तेमाल: कोनों और छोटी जगहों तक पहुंचने के लिए।
  • एग्जॉस्ट फैन को न भूलें: यह ग्रीस का सबसे बड़ा जखीरा होता है। गर्म पानी और लिक्विड से उसे जरूर साफ करें।
  • ड्रॉअर्स और कंटेनर्स खाली करें: दिवाली सफाई के दौरान डिब्बों की एक्सपायरी डेट भी जरूर जांच लें।
  • किचन के पर्दों और चादरों को धोना न भूलें: इनमें गंध और धूल जल्दी जम जाती है।

ये भी पढ़ें

Guru Gochar: नई नौकरी और प्रमोशन का योग! गुरु का गोचर बनाएगा इन राशियों की दिवाली खास
धर्म/ज्योतिष
Guru Ka Gochar Kark Rashi Me

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diwali 2025

Published on:

09 Oct 2025 01:39 pm

Hindi News / Lifestyle News / Diwali Cleaning Tips: किचन की ग्रीस और धूल करेगी आपको परेशान? ये 5 घरेलू उपाय जरूर आजमाएं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Karwa Chauth Mehndi Party: करवा चौथ पर छाया मेहंदी का नया ट्रेंड! पंजाब से दिल्ली तक देखें किस शहर में कितना चार्ज

Karwa Chauth Mehndi Party
लाइफस्टाइल

Soap Free Bath : “10 साल से नहीं लगाया साबुन”, इस एक्ट्रेस ने बताया बिना साबुन नहाने का तरीका, फायदे भी गिनाए

Soap free bath, Soap free bath benefits, Soap free bath benefits for skin, Vidya Malavade,
लाइफस्टाइल

Bathroom Hygiene Tips : बाथरूम की इन 3 चीजों को शेयर करना पड़ सकता है भारी

Bathroom Hygiene Tips
लाइफस्टाइल

‘जो पत्थर लोग फेंकते हैं, उनसे …’, Ratan Tata की मौत के बाद भी जिंदा हैं उनके ये 20 प्रेरणादायक विचार!

Ratan Tata death anniversary
लाइफस्टाइल

Obesity Exercises Side Effects: मोटापा घटाने की एक्सरसाइज कैसे है खतरनाक, फैट बर्न के चक्कर में ना करें ये गलतियां

Over Exercising Effects,Over Exercising Side Effects,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.