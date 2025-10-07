Guru Gochar: नई नौकरी और प्रमोशन का योग! गुरु का गोचर बनाएगा इन राशियों की दिवाली खास

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर नई शुरुआत लेकर आएगा। खासकर जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए यह समय नए अवसरों और क्रिएटिव आइडिया से भरा रहेगा। नई योजनाएं लाभदायक साबित होंगी। नौकरीपेशा लोगों के करियर में भी प्रगति के संकेत हैं। प्रमोशन या बेहतर अवसर मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी खास व्यक्ति से सोशल मीडिया या यात्रा के दौरान मुलाकात हो सकती है, जिससे नया रिश्ता शुरू होने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह समय उत्साह और प्रगति से भरा रहेगा।