Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Guru Gochar: नई नौकरी और प्रमोशन का योग! गुरु का गोचर बनाएगा इन राशियों की दिवाली खास

Guru Gochar: 19 अक्टूबर 2025 को गुरु का कर्क राशि में गोचर दिवाली से पहले शुभ संकेत लाया है। जानें किन 3 राशियों कर्क, कन्या और वृश्चिक की बदलेगी किस्मत।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 07, 2025

Guru Ka Gochar Kark Rashi Me

Guru Ka Gochar Kark Rashi Me (photo- gemini ai)

Guru Ka Gochar Kark Rashi Me: हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही खास महत्व माना गया है। इस शास्त्र के माध्यम से ही ग्रह-नक्षत्रों की चाल का अध्ययन किया जाता है और इसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले दिन हमारे लिए कैसे रहेंगे। शुभ या अशुभ। ग्रहों के परिवर्तन यानी गोचर का असर सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में जरूर पड़ता है। इसी क्रम में दीवाली से ठीक पहले गुरु ग्रह (बृहस्पति) एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, जो कई राशियों की किस्मत बदल सकता है।

गुरु ग्रह 19 अक्टूबर 2025 को अपनी स्थिति बदलते हुए कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर दीवाली से ठीक एक दिन पहले होगा, इसलिए इसका प्रभाव न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि जीवन के हर क्षेत्र करियर, स्वास्थ्य, और रिश्तों पर भी देखने को मिलेगा। इस गोचर से जहां कुछ राशियों को सावधानी रखनी होगी, वहीं तीन राशियों कर्क, कन्या और वृश्चिक को बेहद शुभ फल मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं इन राशियों के जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर नई शुरुआत लेकर आएगा। खासकर जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए यह समय नए अवसरों और क्रिएटिव आइडिया से भरा रहेगा। नई योजनाएं लाभदायक साबित होंगी। नौकरीपेशा लोगों के करियर में भी प्रगति के संकेत हैं। प्रमोशन या बेहतर अवसर मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी खास व्यक्ति से सोशल मीडिया या यात्रा के दौरान मुलाकात हो सकती है, जिससे नया रिश्ता शुरू होने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह समय उत्साह और प्रगति से भरा रहेगा।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए गुरु का कर्क में प्रवेश धार्मिक और मानसिक शांति लेकर आएगा। इस दौरान आपका मन भक्ति और अध्यात्म की ओर आकर्षित होगा। जीवनसाथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा या पवित्र स्थल पर जाने के योग बनेंगे। जो लोग लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं या तनाव से जूझ रहे हैं, उन्हें अब राहत मिलेगी। संतान की इच्छा रखने वाले दंपति को कोई खुशखबरी मिल सकती है। राहु-केतु की स्थिति आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का यह गोचर सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आएगा। परिवार में शांति और प्रेम बढ़ेगा, पुराने मतभेद खत्म होंगे। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। यात्रा से लाभ होगा और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। भाग्य का साथ मिलने से पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे और अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर यह गोचर वृश्चिक राशि के लिए भाग्यवृद्धि का संकेत है।

ये भी पढ़ें

Kendra Yog 2025 : गुरु-बुध की महायुति, जानें किस राशि के लिए खुल सकता है भाग्य का दरवाजा
धर्म और अध्यात्म
Kendra Yog 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

Published on:

07 Oct 2025 02:29 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Guru Gochar: नई नौकरी और प्रमोशन का योग! गुरु का गोचर बनाएगा इन राशियों की दिवाली खास

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kartik Maas 2025 Date : कार्तिक मास कब शुरू होगा, 8 या 9 अक्टूबर से? अपनी उलझन यहां दूर करें

Kartik Maas 2025 Date
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर बन रहा है विडाल-व्यातीपात योग, इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क

Karwa Chauth 2025
धर्म/ज्योतिष

Dhanteras 2025: जानिए क्यों मनाई जाती है धनतेरस, एक प्राचीन कथा जो आज भी प्रासंगिक है

Dhanteras,Dhanteras katha in hindi,Dhanteras puja story,
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth Gift Ideas: राशि के अनुसार गिफ्ट देंगे तो पत्नी खुश और रिश्ते और भी मजबूत होंगे

Karwa Chauth 2025 Date, करवाचौथ 2025 कब है, Karwa Chauth 2025 Vrat
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 7 October 2025 : मंगलवार का राशिफल: आपकी किस्मत में क्या? आकस्मिक धन, रुके काम या नया वाहन? 

Aaj Ka Rashifal 7 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.