Kendra Yog 2025 : गुरु-बुध की महायुति, जानें किस राशि के लिए खुल सकता है भाग्य का दरवाजा

Kendra Yog 2025 : इस साल दशहरे पर खास ग्रह योग बन रहे हैं। दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन देवगुरु बृहस्पति और बुध मिलकर बहुत शुभ योग बना रहे हैं। अभी बृहस्पति मिथुन राशि में हैं और बुध कन्या राशि में। जब ये दोनों ग्रह 90 डिग्री पर आकर एक-दूसरे को देखते हैं तो केंद्र दृष्टि योग बनता है। इसे ज्योतिष में बहुत अच्छा माना जाता है।