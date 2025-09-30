Maha Navami 2025 : शारदीय नवरात्र की महा नवमी पर मां दुर्गा बरसाएंगी इन 5 राशियों पर अखंड सौभाग्य

Maha Navami 2025 : : महा नवमी (1 अक्टूबर, 2025), नवरात्रि का आखिरी और सबसे पवित्र दिन है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो आपको ज्ञान, स्पष्टता और सब कुछ हासिल करने की शक्ति देती हैं। यह दिन वैसे तो सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन 5 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह किसी बड़ा ब्रेक या टर्निंग पॉइंट से कम नहीं होगा। इन राशियों को जबरदस्त भावनात्मक राहत, आध्यात्मिक सफलता और जीवन में नया मकसद मिल सकता है।