Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Maha Navami 2025 : शारदीय नवरात्र की महा नवमी पर मां दुर्गा बरसाएंगी इन 5 राशियों पर अखंड सौभाग्य

Maha Navami 2025 Rashifal : महा नवमी 2025 (1 अक्टूबर):आज का दिन नवरात्रि का 9 वां है। आज दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। जानिए वे कौनसी 5 राशियां हैं जिन पर मां दुर्गा बरसाएंगी अखंड सौभाग्य।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Sep 30, 2025

Maha Navami 2025

Mahanavami 2025 : आइए देखते हैं कि मां दुर्गा किन राशियों पर मेहरबान होगी (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Maha Navami 2025 : : महा नवमी (1 अक्टूबर, 2025), नवरात्रि का आखिरी और सबसे पवित्र दिन है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो आपको ज्ञान, स्पष्टता और सब कुछ हासिल करने की शक्ति देती हैं। यह दिन वैसे तो सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन 5 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह किसी बड़ा ब्रेक या टर्निंग पॉइंट से कम नहीं होगा। इन राशियों को जबरदस्त भावनात्मक राहत, आध्यात्मिक सफलता और जीवन में नया मकसद मिल सकता है।

Maha Navami 2025 Rashifal : आइए देखते हैं कि मां दुर्गा किन राशियों पर मेहरबान होगी:

कर्क (Cancer) - इमोशनल बोझ होगा हल्का

    कर्क राशि वाले दिल से जुड़े होते हैं और भावनाओं को बहुत महत्व देते हैं। महा नवमी पर इन्हें जबरदस्त इमोशनल क्लियरेंस मिलेगी।

    क्या होगा: अगर आप बहुत दिनों से किसी पुरानी बात का बोझ या गिल्ट ढो रहे हैं, तो वह इस दिन हल्का हो सकता है। आप किसी को दिल से माफ कर सकते हैं, या बस अपनी जड़ों और परिवार से दोबारा जुड़कर शांति महसूस करेंगे।

    असर: आप अंदर से बहुत शांत और सुरक्षित महसूस करेंगे, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो।

    टिप: घर पर परिवार के साथ पूजा करें या मां दुर्गा को सफेद फूल चढ़ाएं। बड़े-बुज़ुर्गों के साथ वक़्त बिताएं, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत काम आएगा।

    कन्या (Virgo) - दिमाग को मिलेगी पूरी क्लैरिटी

      कन्या राशि वाले परफेक्शनिस्ट होते हैं और हर चीज में नियम-कायदे पसंद करते हैं। यह नवमी उनके दिमाग को गहरी स्पष्टता देगी।

      क्या होगा: अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या किसी फैसले को टाल रहे हैं, तो इस दिन आपको अचानक सही जवाब मिल जाएगा। आपका दिमाग शांत और संगठित महसूस करेगा।

      असर: आपका प्रैक्टिकल स्वभाव इस दिन आध्यात्म से मिलेगा। आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारने, डायरी लिखने या सुबह की प्रार्थना जैसे अच्छे नियम बनाने के लिए प्रेरित होंगे। काम और लंबी प्लानिंग से जुड़े आशीर्वाद भी मिल सकते हैं।

      टिप: अपनी भक्ति के रूप में अपने पूजा स्थान या घर को साफ़-सुथरा रखें। यह आपके आध्यात्मिक अनुशासन को मज़बूत करेगा।

      वृश्चिक (Scorpio) - अंदर से बदल जाएंगे आप

        वृश्चिक राशि वाले परिवर्तन, रहस्य और गहरी शक्ति के प्रतीक होते हैं। महा नवमी उनके लिए एक आध्यात्मिक मोड़ साबित हो सकती है।

        क्या होगा: यह दिन आपके अंदर फैसला ले सकते हैं, यानी किसी उच्च शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं।

        असर: यह सिर्फ बाहरी पूजा नहीं बल्कि अंदर की सफाई है। आप एक नए मकसद, या ऐसी इमोशनल ताक़त के साथ बाहर आ सकते हैं जिसके बारे में आपको पहले पता भी नहीं था।

        टिप: ध्यान (Meditation) करें, जप करें या मां दुर्गा के सम्मान में लाल मोमबत्ती जलाएँ। अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा रखें।

        मीन (Pisces) - अंतर्ज्ञान और शांति का एहसास

          मीन राशि राशिचक्र की सबसे रहस्यमयी और संवेदनशील राशि है। महा नवमी उन्हें उनकी सहज शक्ति (Intuition) और क्रिएटिविटी के करीब लाएगी।

          क्या होगा: आपको सपनों में कोई संदेश मिल सकता है, अचानक कोई बात समझ आ सकती है, या बस कृतज्ञता और समर्पण की लहरें महसूस होंगी। आप कला, संगीत या प्रकृति के ज़रिए ईश्वर से जुड़ेंगे।

          असर: अगर आप हाल ही में इमोशनली बिखरे हुए महसूस कर रहे थे, तो यह नवमी आपके लिए स्थिरता और गहरी शांति लेकर आएगी।

          टिप: आध्यात्मिक डायरी लिखें, कोई भजन या मंत्र (जैसे "या देवी सर्व भूतेषु") का जाप करें, या चुपचाप किसी जरूरतमंद को दान करें।

          वृषभ (Taurus) - सुरक्षा और स्थिरता का आशीर्वाद

            वृषभ राशि को आराम, सुंदरता और सुरक्षा पसंद है। महा नवमी 2025 पर, इन्हें भावनात्मक स्थिरता का खास अनुभव होगा।

            क्या होगा: अंदर की उथल-पुथल शांत होगी और मन को शांति मिलेगी। आपके वित्त (Finance), घर या रिश्तों से जुड़े मामले में कोई अच्छा बदलाव या आशीर्वाद मिल सकता है।

            असर: अगर आप पैसे या सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो यह इरादे तय करने का सबसे अच्छा समय है। हृदय से किया गया कोई भी दान या कर्म आपके लिए मज़बूत आध्यात्मिक लाभ लेकर आएगा।

            टिप: धूपबत्ती जलाएं, मां को मिठाई या फल चढ़ाएं, और इस बात पर विचार करें कि आपको सच में सुरक्षित और संपूर्ण क्या महसूस कराता है। वृषभ राशि की महिलाएं घर पर कन्या पूजन कर सकती हैं।

            एक बात याद रखें: महा नवमी एक बहुत शक्तिशाली दिन है। इस दिन की ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए सच्ची श्रद्धा, साफ मन और सकारात्मक इरादे सबसे जरूरी हैं।

            ये भी पढ़ें

            Maha Navami Kanya Pujan 2025 : विवाह, धन और नौकरी की हर समस्या हो सकती है दूर, जानें किस उम्र की कन्या से मिलेगा कैसा वरदान
            धर्म और अध्यात्म
            #Rashifal-2025में अब तक
            Maha Navami 2025

            Maha Navami 2025 : शारदीय नवरात्र की महा नवमी पर मां दुर्गा बरसाएंगी इन 5 राशियों पर अखंड सौभाग्य

            Tarot Rashifal

            Aaj ka Tarot Rashifal, 01 October 2025: मेष, सिंह, कन्या को मिल सकती है सफलता, कर्क, वृश्चिक, मीन को चुनौतियां

            Budh Gochar in Tula Rashi

            Budh Gochar in Tula Rashi: अक्टूबर में बुध का गोचर, 03 अक्टूबर से तुला राशि वालों को लाभ के संकेत

            Aaj Ka Rashifal 30 September 2025

            Aaj Ka Rashifal 30 September 2025 : नौकरी में बदलाव, धन में हो सकती है वृद्धि, आज इन राशियों के खुल सकते हैं भाग्य का द्वार, 30 सितंबर राशिफल

            Today Tarot Rashifal 30 September 2025

            Tarot Rashifal 30 September 2025 : टैरो कार्ड्स बता रहे हैं 30 सितंबर का हाल, मेष, वृषभ और मिथुन रहें सावधान

            Monthly Rashifal October 2025​

            Monthly Rashifal October 2025: 4 राशियों को मिल सकती है अप्रत्याशित सफलता और आर्थिक लाभ

            Aaj Ka Rashifal 29 September 2025

            Aaj Ka Rashifal 29 September 2025: आज का राशिफल 29 सितंबर 2025, संपत्ति, मान-सम्मान और धन लाभ के योग, किन राशियों को मिलेंगी खुशियां?

            Aaj Ka Tarot Rashifal

            Aaj Ka Tarot Rashifal : आज के टैरो राशिफल में कुंभ को मिल सकता है आकस्मिक लाभ, वृषभ, मकर और वृश्चिक के लिए विवाद का अलर्ट!

            Monthly Tarot Reading October 2025

            Monthly Tarot Reading October 2025 : मासिक टैरो राशिफल अक्टूबर 2025 तुला, मीन और कुंभ के लिए सफलता का ‘गोल्डन मंथ’!

            Masik Rashifal Tarot

            Masik Rashifal Tarot : मासिक टैरो राशिफल अक्टूबर 2025: रिश्ते, धन और सफलता, कौन-सी राशि को मिल सकता है भाग्य का साथ

            खबर शेयर करें:

            Join Arovia on WhatsApp

            संबंधित विषय:

            dailyhoroscope

            राशिफल

            Published on:

            30 Sept 2025 05:07 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Maha Navami 2025 : शारदीय नवरात्र की महा नवमी पर मां दुर्गा बरसाएंगी इन 5 राशियों पर अखंड सौभाग्य

            ट्रेंडिंग वीडियो

            बड़ी खबरें

            View All

            धर्म/ज्योतिष

            ट्रेंडिंग

            Mangal Guru Yog: अक्टूबर में बनेगा गुरु-मंगल का दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत

            Mangal Guru Yog
            धर्म/ज्योतिष

            Aaj ka Tarot Rashifal, 01 October 2025: मेष, सिंह, कन्या को मिल सकती है सफलता, कर्क, वृश्चिक, मीन को चुनौतियां

            Tarot Rashifal
            राशिफल

            अष्टमी पर करणी माता मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, देखें वीडियो 

            अलवर

            नवरात्र अष्टमी पर कालका माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

            अलवर

            Hans Mahapurush Rajyog: दिवाली 2025 पर बन रहा है हंस महापुरुष राजयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

            Hans Mahapurush Rajyog
            धर्म/ज्योतिष
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Asia Cup 2025

            PM Modi

            Bihar Elections 2025

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Grievance Policy

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            Privacy Policy

            About Us

            Code of Conduct

            RSS

            Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.