Dhanteras 2025: धनतेरस पर बन रहा ये खास योग, ज्योतिषी से जानिए राशि अनुसार क्या करें खरीदारी

Dhanteras 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, धनतेरस को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक पर्व माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, इस साल धनतेरस का पर्व शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे से शुरू होकर 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 बजे तक रहेगी।