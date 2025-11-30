Good Luck Dreams Meaning : सपनों में इन 5 चीजों का दिखाई देना होता है गुडलक का संकेत, होगी तरक्की ही तरक्की

शंख भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों को दिखाता है। शंख से जुड़े सपने बहुत कम देखे जाते हैं। अगर आप सपने में शंख देखते हैं, तो इसका मतलब है कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों आप पर कृपा बरसा रहे हैं। ड्रीम साइंस का दावा है कि ऐसा सपना देखने से कई अच्छे अनुभव होंगे। शंख बजने की आवाज वाले सपने और भी अच्छे होते हैं। इस तरह के सपने को हर तरफ से खुशहाली का संकेत माना जाता है। अगर आप कुछ समय से किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो शंख के बारे में यह भाग्यशाली सपना देखने पर आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है।