February Ekadashi Date 2026: फरवरी के महीने में कब- कब रखा जाएगा एकादशी का व्रत, यहां देखे डेट और महत्व

February Ekadashi Date 2026: एकादशी व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व है। ये व्रत सबसे उत्तम व्रत में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पापों का नाश होता है। एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी एक पूजा विधि-विधान से की जाती है। फरवरी के महीने में विजया और आमलकी नामक एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इन दोनों एकादशी की सही तिथि और महत्व के बारे में।