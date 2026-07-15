Sawan 2026: जिससे हर व्यक्ति रहता है परेशान, उन 3 चीजों को मिटाने का मौका! सावन की नाग पंचमी के दिन करें 4 उपाय

17 अगस्त को ही सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे सिंह संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सावन सोमवार के दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब छत्र भंग योग का निर्माण होता है। इस योग को बड़े परिवर्तन का संकेत माना जाता है। विशेष रूप से शासन, प्रशासन और सत्ता से जुड़े क्षेत्रों में बदलाव की संभावनाएं मानी जाती हैं। हालांकि व्यक्तिगत जीवन में यह योग नई शुरुआत, आत्मविश्वास और सकारात्मक परिवर्तन का भी संकेत दे सकता है।