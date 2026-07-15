Gupt Navratri: 12 साल बाद गुप्त नवरात्रि पर बना दुर्लभ महासंयोग; मौका चूके तो बाद में होगा पछतावा! कर्जा उतारने के लिए करें 5 उपाय

पंडित सुदामा शर्मा के अनुसार, हिंदू धर्म में वर्षभर में कुल 4 नवरात्र आते हैं। इनमें 2 प्रत्यक्ष नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। चैत्र और आश्विन मास में आने वाले नवरात्र सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं, जबकि माघ और आषाढ़ मास में पड़ने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्र विशेष रूप से तंत्र साधना, शक्ति उपासना और आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का पर्व माना जाता है।