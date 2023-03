Gajlakshmi Rajyoga 2023 : मिथुन राशि पर जमकर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, आप भी देखें किन भाग्यशाली राशियों की चमकने वाली है किस्मत

भोपालPublished: Mar 08, 2023 01:21:14 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Gajalakshmi Rajyog 2023: Now their luck is going to shine: अब मार्च में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रमुख माना गया है उनमें शनि, राहु-केतु और गुरु बृहस्पति का नाम शामिल है। 22 अप्रैल को जब गुरु मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे, तो गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा। इस राजयोग के बनने से कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनेगी। माना जा रहा है कि इस अवधि में इन राशियों का भाग्य जागेगा...इस लेख में जानें आखिर कौन-कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियांं...