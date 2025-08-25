Patrika LogoSwitch to English

Ganesh Mantra : “ॐ गणाध्यक्षाय नमः, ॐ विघ्नराजाय नमः”, गणेश चतुर्थी पर जपे ये 20 मंत्र

Ganesh Mantra : गणेश चतुर्थी 2025 पर गणपति बप्पा की भक्ति से पूजा करें। शास्त्रों में बताए गए 20 खास मंत्रों के जाप से दूर होंगे विघ्न, आएगा सुख-समृद्धि और सौभाग्य। जानें इन मंत्रों का महत्व।

भारत

Dimple Yadav

Aug 25, 2025

Ganesh Mantra
Ganesh Mantra (photo- grok ai)

Ganesh Mantra : हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन गणपति बप्पा की भक्ति और श्रद्धा से पूजा-अर्चना करते हैं। कई लोग अपने घरों और पंडालों में बप्पा की प्रतिमा स्थापित करके पूरे दस दिनों तक विधि-विधान से उनकी आराधना करते हैं। ऐसे में अगर बप्पा को खुश करना चाहते हैं तो आप मंत्र

शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। विशेषकर गणेश चतुर्थी पर अगर पूरे नियम से मंत्रों का जाप किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है।

मंत्र जाप का महत्व

माना जाता है कि गणेश जी के मंत्रों का नियमित जाप करने से जीवन से दुख और विघ्न दूर होते हैं। कार्यों में सफलता मिलती है।धन, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में सुख-शांति बनी रहती है। गणेश चतुर्थी पर खासतौर पर इन मंत्रों का जाप करने की परंपरा है।

गणपति के 20 शक्तिशाली मंत्र

  • ॐ गणाध्यक्षाय नमः
  • ॐ विघ्नराजाय नमः
  • ॐ एकदंताय नमः
  • ॐ विघ्नेश्वराय नमः
  • ॐ गजाननाय नमः
  • ॐ लम्बोदराय नमः
  • ॐ विघ्ननाशिने नमः
  • ॐ सुमुखाय नमः
  • ॐ सिद्धिविनायकाय नमः
  • ॐ धूम्रवर्णाय नमः
  • ॐ भालचन्द्राय नमः
  • ॐ गजमुखाय नमः
  • ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
  • ॐ वक्रतुंडाय नमः
  • ॐ हेरम्बाय नमः
  • ॐ विनायकाय नमः
  • ॐ मूषकवाहनाय नमः
  • ॐ मंगलमूर्ति नमः
  • ॐ गजकर्णकाय नमः
  • ॐ वरदाय नमः

मंत्र जाप कैसे करें?

  • सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहनें।
  • गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं।
  • मन शांत करके इनमें से कोई भी एक मंत्र चुनकर 108 बार जाप करें।
  • मंत्रोच्चार करते समय उच्चारण स्पष्ट रखें और मन को एकाग्र करें।

