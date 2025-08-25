Ganesh Mantra : “ॐ गणाध्यक्षाय नमः, ॐ विघ्नराजाय नमः”, गणेश चतुर्थी पर जपे ये 20 मंत्र

Ganesh Mantra : हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन गणपति बप्पा की भक्ति और श्रद्धा से पूजा-अर्चना करते हैं। कई लोग अपने घरों और पंडालों में बप्पा की प्रतिमा स्थापित करके पूरे दस दिनों तक विधि-विधान से उनकी आराधना करते हैं। ऐसे में अगर बप्पा को खुश करना चाहते हैं तो आप मंत्र
शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। विशेषकर गणेश चतुर्थी पर अगर पूरे नियम से मंत्रों का जाप किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है।
माना जाता है कि गणेश जी के मंत्रों का नियमित जाप करने से जीवन से दुख और विघ्न दूर होते हैं। कार्यों में सफलता मिलती है।धन, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में सुख-शांति बनी रहती है। गणेश चतुर्थी पर खासतौर पर इन मंत्रों का जाप करने की परंपरा है।