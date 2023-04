22 अप्रैल से इन राशियों की पलट जाएगी किस्मत, पद-प्रतिष्ठा, धन लाभ के बन रहे योग

भोपालPublished: Apr 20, 2023 03:37:35 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Guru Gochar 2023 will shines the luck of these zodiac signs: ज्योतिषाचार्य पं. प्रदीप पांडे के मुताबिक गुरु का यह गोचर किसी के लिए अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाला तो किसी के लिए नए अवसर और पदोन्नति दिलाने वाला साबित होगा। हालांकि इसके अशुभ असर से भी कई राशियां प्रभावित होंगी। गुरु के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव...