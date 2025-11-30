Guru Gochar 2025: दिसंबर के महीने में गुरु करेंगे मिथुन राशि में गोचर, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Guru Gochar 2025: दिसंबर का महीना कुछ राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में ग्रहों के गुरु देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलने वाले हैं। 5 दिसंबर को 2025 को दोपहर के 3 बजकर 8 मिनट पर कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वर्तमान समय में गुरु अतिचारी गति में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह की अतिचारी गति को शुभ नहीं माना गया है, लेकिन कभी- कभी अतिचारी गति कुछ राशि वालों के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। इस बार गुरु की अतिचारी कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत सारे शुभ समाचार लेकर आने वाली है। ऐसे में आइए जानें गुरु का गोचर किन राशि वालों को मलामाल कर सकता है।