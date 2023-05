शुक्र कर्क राशि में बना रहे अशुभ कारको भाव नाशाय योग, इन 2 राशियों के लोग रहें सतर्क, नहीं तो छूट सकता है पार्टनर का साथ

भोपालPublished: May 26, 2023 12:37:24 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Inauspicious Karko Bawa Nashaya Yoga Made by Venus in Cancer be Alert 2 Zodiac Signs: शुक्र के जलचर तथा चंद्रमा की राशि कर्क में आने से बेहद अशुभ योग कारको भाव नाशाय योग का निर्माण हो रहा है। यह योग राशि चक्र की 12 राशियों में से 2 राशियों के लिए बेहद अशुभ रहने वाला है। खास तौर पर मैरिड और लव लाइफ पर इसका अशुभ प्रभाव दिखेगा।