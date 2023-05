शुक्र के कर्क राशि में जाने कहीं आंधी-तूफान और बारिश के योग, तो इन राशियों को मिलेगा धन लाभ

भोपालPublished: May 26, 2023 11:56:38 am Submitted by: Sanjana Kumar

Venus Transit in Cancer make yoga of rain, storm effect on each zodiac signs: यह युति मौसम के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। इसलिए शुक्र के कर्क राशि में जाने से उत्तर-पश्चिम दिशा में आंधी-तूफान के साथ बारिश के योग बनेंगे। भारतीय मुद्रा का बाजार में प्रचलन बढ़ेगा। विभिन्न राशि के लोगों को राहत रहेगी। 6 जुलाई तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे।

,,